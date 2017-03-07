Путин помиловал Оксану Севастиди, получившую 7 лет за СМС по статье о госизмене

Публикации за 07.03.17

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди, осужденной по статье о госизмене за СМС-сообщение о передвижении военной техники в Абхазии.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», – цитирует пресс-служба Кремля текст указа. Документ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

Севастиди была задержана в январе 2015 года. 3 марта прошлого года Краснодарский краевой суд признал Севастиди виновной в государственной измене. Женщине дали семь лет тюрьмы. Суть дела такова: в 2008 году в Сочи Севастиди отправила эсэмэску знакомому в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии. Следствие установило, что знакомый Севастиди был грузинским разведчиком – справку выдали органы госбезопасности Абхазии.

Сама Севастили после приговора говорила: «Если я виновата, то не настолько, чтобы давать семь лет колонии. Столько дают убийцам и наркоторговцам. Еще и отправили отбывать наказание далеко от дома». Она отбывает наказание в колонии в Ивановской области.

Адвокат Севастиди Евгений Смирнов заявил, что защита будет добиваться полного оправдания осужденной. «Несмотря на помилование, мы будем добиваться отмены приговора и оправдания Севастиди, так как этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя», – приводит его слова ТАСС. Также защитник обозначил сроки освобождения подзащитной из колонии. «Оксану освободят, когда его заверенная копия дойдет до СИЗО «Лефортово», то есть это где-то в выходные – начало следующей недели», – заявил Смирнов.

На «большой» пресс-конференции 23 декабря 2016 года Путин заявил, что приговор жесткий, и в деле необходимо разобраться, поскольку «она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны». Путин тогда же пообещал разобраться в деталях данного дела и сути обвинений.

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков намекнул, что в другой громкой судебной истории – отмене обвинительного приговора екатеринбургской воспитательнице Евгении Чудновец – также поучаствовал Путин. «Президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – сказал Песков. Чудновец в декабре прошлого года была осуждена на полгода лишения свободы за то, что разместила на своей странице в соцсети видео, где были запечатлены издевательства над ребенком. Этим девушка хотела привлечь внимание общественности к вопиющему факту насилия над несовершеннолетним, но в итоге оказалась «крайней».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.03.17

Предвыборная уравновешенность, странная радость и единороссовский восторг. Реакция общественности на освобождение Чудновец (ВИДЕО, ФОТО). / Свердловская оппозиция поборется за снижение муниципального фильтра 13 марта. / «Крымнаш» предложили совместить с выборами-2018. В Госдуме хотят перенести день голосования на 18 марта. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»