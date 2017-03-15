Пенсионерка из Сочи получила 8 лет тюрьмы за СМС о военной технике / Севастиди рассказала о еще одной осужденной по статье о госизмене

Публикации за 15.03.17

Помилованная Путиным жительница Сочи Оксана Севастиди рассказала о пенсионерке, также попавшей в тюрьму за СМС о передвижении российской военной техники. По словам вышедшей на свободу женщины, осужденная по аналогичной статье жительница Сочи до сих пор находится в колонии в Мордовии, передает РИА «Новости».

Севастиди сообщила журналистам, что осужденную женщину зовут Анико Кесян, ей 60 лет, она из Адлера. По ее словам, эта женщина тоже незадолго до начала войны в Южной Осетии отправила знакомому в Грузию СМС, в котором рассказала о военной технике, находящейся на железнодорожном вокзале в Адлере. Сочинка летом 2015 года получила 8 лет лишения свободы, и сейчас она находится в колонии в Мордовии, сообщила Севастиди. Адвокат Севастиди Иван Павлов рассказал, что его команда уже занимается этим делом, передает «Интерфакс».

Защитник утверждает, что в колониях в разных российских регионах содержатся другие осужденные по схожему обвинению, но их точное число неизвестно. «Люди, которые осуждены за направление SMS своим знакомым, в том числе касающихся тех же эшелонов, направляемых в Грузию», – пояснил адвокат.

Напомним, 7 марта президент РФ Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную по статье о госизмене за СМС-сообщение своему знакомому в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии. Жительницу Сочи арестовали в январе 2015 года, заявив, что ее знакомый – грузинский разведчик. 3 марта прошлого года Краснодарский краевой суд признал Севастиди виновной в государственной измене и приговорил женщину к 7 годам тюрьмы. Севастиди отказалась считать себя виновной. Выйдя из СИЗО «Лефортово», она заявила, что будет требовать отмены приговора. Сегодня Верховный суд России объявил свое решение по апелляции, смягчив наказание Севастиди с семи до трех лет лишения свободы.

На «большой» пресс-конференции 23 декабря 2016 года Путин заявил, что приговор в отношении Севастиди жесткий, и в деле необходимо разобраться, поскольку «она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны». Путин тогда же пообещал разобраться в деталях данного дела и сути обвинений.

Москва, Светлана Петрова

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