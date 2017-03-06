Документы об освобождении Чудновец поступят в тагильскую ИК-6 к концу рабочего дня

Публикации за 06.03.17

Выписка из судебного решения президиума Курганского областного суда о прекращении уголовного дела в отношении воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец будет доставлена сегодня в исправительную колонию №6 Нижнего Тагила, где девушка отбывает наказание, примерно к 18.00. Об этом сообщает корреспондент NDNews.ru, который в настоящее время находится около КПП ИК-6.

Возле колонии собралась солидная группа представителей СМИ. Также сюда мчится гражданский муж Чудновец Андрей Мясников. «Я нахожусь по дороге из Екатеринбурга в Нижний Тагил, осталось менее 100 километров. Где-то параллельно со мной едет курьер из Курганского облсуда, который спецсвязью везет необходимые для освобождения Жени бумаги», – сообщил Мясников нашему агентству.

На проходной исправительной колонии №6 прогнозируют, что Чудновец будет выпущена на свободу именно сегодня. Для этого сотрудники ИК согласились продлить свой рабочий день, который обычно заканчивается в 17.00. При этом ранее пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко пояснял, что, согласно действующему законодательству, осужденный освобождается от наказания в день поступления соответствующего решения суда в исправительное учреждение.

Нижний Тагил, Свердловская область, Игнат Бакин

Нижний Тагил, Свердловская область. Другие новости 06.03.17

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