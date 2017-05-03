Чудновец назвала журналистов и общественников, писавших о ее деле, «стадом, пиарящимся за ее счет» (СКРИН)

Публикации за 03.05.17

Евгения Чудновец, получившая известность как «жертва режима», назвала представителей прессы стадом, делающим себе пиар за ее счет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом стало известно в ходе переписки между Евгений Чудновец и екатеринбургской правозащитницей Еленой Шукаевой. Активистки обсуждали дело лидера организации «Офицеры России» Антона Цветкова и обыски в его офисе. Шукаева напоминает Чудновец, которая обрушилась с критикой на Цветкова, о христианской добродетели, говоря, что Чудновец совсем недавно сама была в заключении и ей помогла исключительно общественная поддержка.

На что последняя ответила, что в случае, если уголовное преследование повторится, то ей помогут друзья. А те, кто писали о ее деле, «это просто стадо, пытавшееся попиариться» на ней. Очевидно, что бывшая заключенная имеет в виду журналистов и общественников, благодаря которым ее дело стало резонансным, и она смогла выйти на свободу.

Екатеринбург, Максим Бородин

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