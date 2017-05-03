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Екатеринбург

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Публикации за 03.05.17

Чудновец назвала журналистов и общественников, писавших о ее деле, «стадом, пиарящимся за ее счет» (СКРИН)

Чудновец назвала журналистов и общественников, писавших о ее деле, «стадом, пиарящимся за ее счет» (СКРИН)

Евгения Чудновец, получившая известность как «жертва режима», назвала представителей прессы стадом, делающим себе пиар за ее счет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом стало известно в ходе переписки между Евгений Чудновец и екатеринбургской правозащитницей Еленой Шукаевой. Активистки обсуждали дело лидера организации «Офицеры России» Антона Цветкова и обыски в его офисе. Шукаева напоминает Чудновец, которая обрушилась с критикой на Цветкова, о христианской добродетели, говоря, что Чудновец совсем недавно сама была в заключении и ей помогла исключительно общественная поддержка.

На что последняя ответила, что в случае, если уголовное преследование повторится, то ей помогут друзья. А те, кто писали о ее деле, «это просто стадо, пытавшееся попиариться» на ней. Очевидно, что бывшая заключенная имеет в виду журналистов и общественников, благодаря которым ее дело стало резонансным, и она смогла выйти на свободу.

Новый День: Чудновец назвала журналистов и общественников, писавших о ее деле, ''стадом, пиарящимся за ее счет'' (СКРИН)

Екатеринбург, Максим Бородин

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