Предвыборная уравновешенность, странная радость и единороссовский восторг / Реакция общественности на освобождение Чудновец (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 07.03.17

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Официальный выход на свободу незаконно осужденной Евгении Чудновец, сопровождавшийся минувшей ночью тайным вывозом девушки из колонии и гонками с преследованием, стал одной из наиболее обсуждаемых тем последних суток. Днем 6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что отмена приговора Чудновец прошла не без вмешательства Владимира Путина. Следом последовали комментарии многочисленных политологов и правозащитников, по-разному оценивающих историю воспитательницы, которой по надуманному обвинению пришлось провести в колонии почти четыре месяца. О том, какие мнения высказывают наблюдатели, – в материале NDNews.ru.

Не оттепель, но исправление «перегибов»

Обсуждая освобождение Чудновец, многие эксперты сейчас отмечают, что за последнее время это не первый случай отмены судебного решения, вызвавшего общественный резонанс – в феврале Верховный суд РФ отменил приговор Ильдару Дадину, осужденному за нарушение порядка проведения митингов. Но в данном случае не стоит говорить об оттепели, считает политолог Евгений Минченко, которого цитируют «Ведомости». Просто на фоне случившихся «перегибов» даже возвращение к условному центру будет восприниматься как либерализация. По его мнению, нейтральная линия поведения, цель которой – не раздражать либеральный электорат в преддверии президентских выборов – сохранится у властей до середины 2018 г.

Кроме того, все эти события – элементы уравновешивания системы, где не должно быть ни явной несправедливости, ни радикализма, полагает политолог Андрей Колядин. «Если мы собираемся входить в президентскую кампанию, которая будет честной и легитимной, то из внутренней политической среды должна убираться явная несправедливость, когда человек посажен за преступление, которое преступлением не является», – передает его слова газета.

Глава Московской Хельсинкской группы, член совета СПЧ при президенте России Людмила Алексеева в беседе с НСН заявила, что новость об отмене приговора как Чудновец, так и Дадина является позитивной, однако повод для радости весьма неоднозначный. «Я очень рада их освобождению, но это очень странная радость, потому что и того и другую сажать было не нужно. Сначала зря посадили, а потом мы радуемся их освобождению, причем освобождению не всех, кто был посажен зря, а только некоторых», – сказала Алексеева.

По поводу того, стоит ли ожидать, что впредь надзорные органы будут внимательнее относиться к подобным делам, Алексеева заметила, что хотелось бы на это надеяться, но очевидных предпосылок к тому пока нет. Также она подчеркнула, что Дадин и Чудновец далеко не единственные, кто был осужден из-за неправильной трактовки закона. «Я хотела бы так считать. Но все ограничено. Освободили только двух, а сколько блогеров посадили так же, как Чудновец? Что-то они [власти] хотят этим продемонстрировать, не то нам, не то Западу. Основания для радости есть, хоть и очень ограниченные», – заключила Алексеева.

СКР, прокуратуру и суд – к ответу

Председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков в свою очередь поднял вопрос о наказании тех, кто отправил Чудновец за решетку. Он попросил Генпрокуратуру, следственный комитет и Высшую квалификационную коллегию судей проверить действия следователей и судьи, которые вели дело воспитательницы из Екатеринбурга. По его мнению, нужно изучить и сделать выводы о том, что надо изменить в системе правосудия глобально, чтобы подобные случаи не повторялись. «Решение (об отмене приговора – прим. ред.) – наша общая победа. Но кто ответит за то, что пришлось пережить за эти месяцы Чудновец, ее семье?» – сказал Цветков, которого цитирует РБК. Он напомнил, что эксперты комиссии по безопасности прямо заявили о несправедливости и необоснованности судебного решения о назначении Чудновец реального лишения свободы (этот приговор выносил председатель Катайского суда Владимир Борычев).

Схожего мнения придерживается председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. «Российской газете» он сказал следующее:

«Конкретно в этой ситуации нужно разбираться, но нужно отдать должное правоохранительной системе, которая взяла на себя ответственность и признала, что было назначено излишне суровое наказание», – сказал парламентарий.

При этом Крашенинников указывает, что такое жесткое наказание воспитательнице могло быть связано с ее правозащитной деятельностью. Она являлась активисткой, активно принимавшей участие в рейдах по магазинам на предмет качества продуктов.

«В правоохранительной системе, за исключением судов, на крупных должностях должна происходить ротация из региона в регион, – ответил депутат. – Это нужно для того, чтобы как раз не было как в этом случае подозрений в связях и сговорах».

Что же касается предложений об изменении законодательства, которые уже стали звучать, то, по словам Павла Крашенинникова, его невозможно править под каждый отдельный случай. «Норма должна быть для всех единой, при этом наша задача – сделать так, чтобы правовые нормы учитывали все ситуации», – отметил он. Стоит напомнить, что решение по делу Чудновец возмутило и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. Омбудсмен ранее отмечала, что странно обвинять человека, способствовавшего раскрытию преступления.

«ЕР»: судебная система эффективна

Прямо противоположного мнения придерживаются депутаты от фракции «Единая Россия». Так, первый замглавы комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин заявил ТАСС: «Решение об освобождении Чудновец и отмене уголовного дела лишний раз подчеркивает, что судебная система работает эффективно, и Верховный суд корректирует правоприменительную практику, базируясь на таких неординарных случаях применения уголовного закона». «Ведь уголовный закон должен применяться таким образом, чтобы наказывать виновных и не привлекать к ответственности тех, кто не заслуживает наказания, или чьи действия не были явно направлены на нарушение закона. Собственно Верховный суд эту функцию выполняет, без всякого сомнения. И в деле Чудновец правосудие восторжествовало. Это лишний раз подчеркивает, что Россия – правовое государство с высокоразвитой судебной системой», – подчеркнул Вяткин.

С ним согласен первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин: «Безусловно, судебная система была и остается независимой ветвью власти. Однако наша общая задача, чтобы в нашей стране не было судебных ошибок, а если были выявлены процессуальные «перегибы», то они оперативно исправлялись путем пересмотров вынесенных приговоров», – подчеркнул он. Сидякин добавил, что «так и произошло в деле Чудновец».

Фарс при освобождении Чудновец

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта Евгения Чудновец была освобождена из исправительной колонии №6 (Нижний Тагил), где отбывала наказание за репост «детского порно», которым она хотела привлечь внимание общественности. Журналисты и гражданский муж девушки прождали возле КПП пенитенциарного учреждения более пяти часов, однако так и не увидели ее возле проходной. По недостаточно понятным пока причинам, сотрудники ГУФСИН тайно вывезли Чудновец из колонии на тонированной «Волге» в сопровождении экипажа ДПС. А позже позвонили сожителю Евгении и сообщили, где ее можно забрать, при условии, что с ним не будет журналистов.

Когда гражданский муж Чудновец Андрей Мясников последовал к назначенному месту, часть репортеров отправилась за ним. Им преграждали путь полицейские патрули. Тем не менее, покружив по городу, бригады СМИ разыскали место передачи Чудновец – это произошло возле гостиницы напротив железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле под прицелом телекамер и мигалок «Газели» ГУФСИН.

Мясников, как и планировал, вручил возлюбленной цветы. Перед отъездом он поблагодарил всех, кто участвовал в судьбе Евгении. Сама Чудновец от общения с журналистами отказалась, сказав, что на вопросы ответит потом. По внешнему виду Евгении было видно, что случившееся для нее оказалось серьезным психологическим испытанием. В ближайшее время планируется пресс-конференция, на которой выступит Чудновец – не исключено, что она заявит о своих политических или правозащитных амбициях. Место проведения мероприятия сейчас определяется, но, вероятнее всего, это будет Москва.

Приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец был отменен Курганским областным судом утром 6 марта 2017 года. Об этом просила Генпрокуратура России из-за отсутствия состава преступления, о чем ведомство сообщило в своей кассации в Верховный суд РФ. Суд признал за Чудновец право на реабилитацию. Ранее ее адвокат Алексей Бушмаков сообщал, что речь, в том числе, идет о компенсации морального вреда, сумма которой оценивается (предварительно) в 600 тысяч рублей. Также Чудновец вправе требовать от прокуроров и СКР персональных извинений.

Воспитательница из Екатеринбурга была осуждена за репост в соцсетях видео, на котором работники детского лагеря издевались над обнаженным несовершеннолетним мальчиком. Суд признал Чудновец виновной в распространении порнографии с участием детей и приговорил к шести месяцам тюрьмы, позже срок сократили до 5 месяцев. Гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников намерен добиваться отмены приговора авторам видео, поскольку, по его словам, они также сидят ни за что. Суд приговорил вожатого Данила Безбородова и воспитательницу Татьяну Куршеву к реальным срокам, однако, как утверждает Мясников, их действия были истолкованы неправильно.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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