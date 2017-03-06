Евгению Чудновец вывезли из ИК-6, возле которой ее освобождения ожидают близкие и журналисты (ФОТО)

Публикации за 06.03.17

Несколько минут назад с территории колонии №6 в Нижнем Тагиле, где сегодня должны освободить Евгению Чудновец, выехала «Волга» в сопровождении машины ДПС. В салоне отечественного автомобиля находилась осужденная за репост видео воспитательница. Никакой подтверждающей или опровергающей этот факт информации в ГУФСИН и в ИК-6 первоначально озвучить не смогли. У КПП колонии собрались журналисты, ожидавшие освобождения Чудновец, там же находится гражданский супруг Евгении Андрей Мясников. Он разговаривал ранее с ней по мобильному телефону, но сейчас связаться с ней не удается. По словам Мясникова, он надеется, что в «Волге» все-таки была не Евгения, и пока остается у КПП.

Дополнение: как сообщил прессе Мясников, ему только что позвонили и сообщили адрес, откуда он сможет забрать Евгению. Представители ГУФСИН попросили сделать это без СМИ.

Нижний Тагил. Другие новости 06.03.17

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