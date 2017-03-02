Назначена дата пересмотра уголовного дела Чудновец

Публикации за 02.03.17

Стала известна дата пересмотра уголовного дела воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео в социальной сети. «Заседание президиума по этому вопросу состоится 6 марта 2017 года, время начала слушания еще будет уточнено, – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Курганского областного суда. – Президиум будет заседать в закрытом режиме – статья, по которой вынесен приговор Чудновец, не подразумевает присутствие СМИ. Кроме того, в данном случае должны учитываться интересы несовершеннолетнего ребенка. Президиум может вынести решение либо по отмене приговора, его пересмотру или оставить вердикт в силе».

Пересмотр дела стал следствием внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека на приговор Чудновец. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления. «Поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный Суд РФ согласится с предложением заместителя Генпрокурора России Леонида Коржинека и возбудит кассационное производство», – пояснялось в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Позже ВС РФ обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело.

Защита Чудновец одновременно подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты заявили, что в ее деле были нарушены право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

В Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре, между тем, отмечают, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывали ранее в ведомстве.

В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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