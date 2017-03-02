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Публикации за 02.03.17

Назначена дата пересмотра уголовного дела Чудновец

Назначена дата пересмотра уголовного дела Чудновец

Стала известна дата пересмотра уголовного дела воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии за репост видео в социальной сети. «Заседание президиума по этому вопросу состоится 6 марта 2017 года, время начала слушания еще будет уточнено, – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Курганского областного суда. – Президиум будет заседать в закрытом режиме – статья, по которой вынесен приговор Чудновец, не подразумевает присутствие СМИ. Кроме того, в данном случае должны учитываться интересы несовершеннолетнего ребенка. Президиум может вынести решение либо по отмене приговора, его пересмотру или оставить вердикт в силе».

Пересмотр дела стал следствием внесения в Верховный суд РФ кассации замгенпрокурора РФ Леонида Коржинека на приговор Чудновец. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в ее действиях отсутствует состав преступления. «Поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный Суд РФ согласится с предложением заместителя Генпрокурора России Леонида Коржинека и возбудит кассационное производство», – пояснялось в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Позже ВС РФ обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело.

Защита Чудновец одновременно подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты заявили, что в ее деле были нарушены право на выражение мнения и право на справедливое судебное разбирательство.

Евгения Чудновец по решению Катайского райсуда была осуждена на полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. Курганский облсуд смягчил наказание с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный приговор, как и решение первой судебной инстанции, вызвали широкий общественный резонанс, в Кургане прошел масштабный митинг в поддержку Чудновец, петиция за освобождение девушки в интернете собрала более 100 тысяч подписей.

В Общественной палате России обсудили историю девушки. В ходе круглого стола были озвучены претензии к процедуре расследования дела, в которой правозащитники усмотрели массу нарушений, и позиции судебных органов. Так, глава комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков подчеркнул, что не видит необходимости изолирования от общества осужденной воспитательницы. По его мнению, в ее действиях отсутствует социальная опасность, и приговор к реальному сроку наказания вызывает удивление. Этой же позиции придерживается уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Генпрокуратуре, между тем, отмечают, что Курганский суд снизил наказание Чудновец с шести месяцев до пяти, несмотря на ходатайство прокуратуры заменить приговор девушке. «В дальнейшем прокуратура области пыталась обжаловать и это решение, однако Курганский областной суд отказал в пересмотре дела Чудновец», – указывали ранее в ведомстве.

В настоящее время Чудновец содержится в ИК №6 Нижнего Тагила. Она отказалась подавать документы на помилование, предложив вместо себя трех женщин, которые находятся вместе с ней в одном отряде.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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