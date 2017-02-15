Уральские следователи назвали причины нападения собак на людей

Публикации за 15.02.17

Уральские следователи напомнили о мерах уголовно-правового характера, которые применяются к лицам, по чьей вине происходят случаи нападения собак на людей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, подобные происшествия не так редки. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за 8 месяцев 2016 года от укусов животных пострадало около 9 тыс. человек. «Наиболее вопиющим фактам, связанным с причинением серьезных телесных повреждений, дается юридическая оценка. Так, свердловскими следователями СКР возбуждались дела по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ст. 293 УК РФ («Халатность»). Некоторое время назад в связи с трагедией в деревне Пальмино Свердловской области, где на детской площадке две охотничьи собаки, на которых не было ни намордников, ни поводков, загрызли насмерть 7-летнюю девочку, было возбуждено дело по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В ходе проверочных и следственных мероприятий выясняется, что подобные случаи происходят по разным причинам. От обычной безалаберности хозяев агрессивных домашних животных до неудовлетворительной работы должностных лиц, ответственных за своевременный отлов бродячих животных, – отмечают в ведомстве. – В этой связи следственное управление СК России по Свердловской области напоминает гражданам, у которых имеются животные, о необходимости тщательно следить за своими питомцами и не допускать случаев их бесконтрольного пребывания в общественных местах, особенно там, где находятся дети. В свою очередь, должностным лицам, уполномоченных осуществлять организацию отлова бродячих собак, необходимо напомнить о том, что за неисполнение возложенных на них обязанностей к ним могут быть применены меры уголовно-правового воздействия».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 15.02.17

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