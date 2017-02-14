Смерть девочки от укусов охотничьих псов на Урале объяснили «первобытностью» России

Публикации за 14.02.17

В Общественной палате РФ обсудили вопрос о том, как защитить жизнь граждан от потенциально опасных собак. Одним из поводов для круглого стола послужило ЧП на севере Среднего Урала, где охотничьи псы загрызли насмерть 7-летнюю девочку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, все без исключения участники мероприятия выступили за необходимость изменения и ужесточения законодательства, которое должно регулировать уже не столько общественные отношения в случаях жестокого обращения с животными, сколько вопросы защиты самих граждан от собак. Пока же в этой сфере наблюдается обилие правовых пробелов, что требует принятия комплекса системных мер. Что примечательно, чаще всего кусают или убивают людей не бездомные псы – они как раз, отметили сегодня эксперты, как правило, безобидны. В 85% случаев фигурантами ЧП становятся собаки, имеющие владельцев. Поэтому в первую очередь требуется принятие понятных и жестких правил их содержания и дрессировки. Россия, как было сказано в ходе заседания Общественной палаты, в этом смысле находится «в первобытном веке», что и стало одной из причин недавних трагедий.

Правила необходимо оформлять и закреплять в правовом поле как можно скорее, потому что их реализация – это долгосрочная перспектива (США для наведения порядка в сфере содержания животных физическими лицами потребовалось около 30 лет, Германии – 10, – прим. ред.). За проступки в воспитании псов, повлекшие инциденты, следует предусмотреть ответственность, вплоть до уголовной. Сегодня законодатель лишь регулирует случаи сознательного причинения вреда одним человеком другому с помощью животного.

Представители кинологических служб предложили для повышения качества дрессировки собак вернуться к советской системе воспитания четвероногих питомцев. Речь идет о восстановлении курсов ДОСААФ, потому как сегодня новоявленные владельцы собак представлены сами себе, нередко воспитывают животных самостоятельно, не имея навыков. В этой связи России нужны спортивные и национальные клубы по породам, а также стимулирование граждан к выполнению требования будущих профильных законов. Наконец, обществу вновь необходимо обсудить вопрос площадок для выгула домашних собак и правила передвижения с ними в общественных местах.

В отношении бездомных собак, считают эксперты, следует применять другой комплекс мер. Во-первых, для снижения их численности необходимо держать населенные пункты в чистоте – для этого, как минимум, необходимо следить за мусорными площадками. Кроме того, предложено дальше прорабатывать технико-медицинские меры воздействия, среди которых – стерилизация, кастрация, чипование и эвтаназия. Не исключено, что в будущем придется в принципе по стране ограничить разведение собак и ввести огромные штрафы за выкидывание животных на улицу – по аналогии с законами в Германии, где за подобные действия гражданин может быть оштрафован на 25 тысяч евро. С другой стороны, не лишним было бы введение специальных льгот для малоимущих слоев населения, содержащих животных.

Подытоживая, председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков сегодня сообщил, что по результатам круглого стола будет проработан вопрос о создании рабочей группы – с привлечением ряда федеральных ведомств. «Нужен комплекс мер. Предстоит большая работа», – резюмировал он.

За 11 лет в России собаки, по информации Общественной палаты, загрызли 391 человека. Только в феврале 2017 года произошли уже три вопиющих случая. Один из них – в деревне Пальмино Свердловской области, где на детской площадке две охотничьи собаки, на которых не было ни намордников, ни поводков, загрызли насмерть 7-летнюю девочку. В момент трагедии 31-летняя мать малышки была в роддоме, некоторое время назад она родила третьего ребенка. Отец погибшей девочки находился на заработках. За детьми в отсутствие родителей приглядывали бабушка и дедушка. Следователи задержали двух владельцев псов – Александра Фомина и Эдуарда Канифина, суд отказался заключать их под стражу. По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Наряду с этим, в Москве собаки загрызли пожилую женщину. Выяснилось, что четырех собак на территорию одного из госучреждений выпустил из вольера охранник, не убедившись в отсутствии посторонних. Кроме того, недавно в Хабаровском крае 5-летняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей ее бабушке. С 2011 года в РФ упразднено ведение статистики по гибели людей от нападения собак.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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