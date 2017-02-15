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Публикации за 15.02.17

В Нижнем Тагиле бродячие собаки терроризируют прохожих

В Нижнем Тагиле бродячие собаки терроризируют прохожих

Следователи СКР Нижнего Тагила проводят проверку информации о нападениях стаи бродячих собак на людей, в том числе малолетних детей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СКР, нападения происходят в районе улицы Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле. Местные СМИ упоминают два случая. Первый из них связан с нападением животных на женщину с маленьким ребенком, которого собаки укусили за одежду и сильно напугали. Второй случай произошел с девочкой-пятиклассницей, на которую набросились собаки, когда она возвращалась из школы.

Сейчас следователи устанавливают лиц, которые пострадали от бродячих собак, а также ищут возможных очевидцев. Кроме того, выясняется, на ком непосредственно лежит ответственность за организацию своевременного отлова бродячих животных и насколько эти должностные лица эффективно исполняли свои обязанности.

Напомним, что агрессивные собаки далеко не всегда являются бродячими. Совсем недавно область была потрясена диким случаем в Таборинском районе – в на детской площадке две охотничьи собаки, на которых не было ни намордников, ни поводков, загрызли насмерть 7-летнюю девочку. В момент трагедии 31-летняя , некоторое время назад она родила третьего ребенка. Отец погибшей девочки находился на заработках. За детьми в отсутствие родителей приглядывали бабушка и дедушка. Следователи задержали двух владельцев псов – Александра Фомина и Эдуарда Канифина, суд . По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 15.02.17

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