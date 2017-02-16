Azur Air получила штраф за голодающих из-за задержки рейса пассажиров

Публикации за 16.02.17

Роспотребнадзор оштрафовал компанию Azur Air, которая оставила пассажиров без питания и гостиницы во время задержки рейса. Более чем из трехсот человек услуги не получила половина. Штраф для перевозчика – 20 тысяч рублей.

Речь идет об инциденте, случившемся 21 декабря 2016 года. Напомним, тогда самолет из Кольцово до Пхукета задержали на 11 часов 26 минут. Самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетной полосы. «Члены экипажа воздушного судна при выполнении взлета во время разбега услышали хлопок с правой стороны, сработал датчик отказа двигателя, и командиром воздушного судна было принято решение применить экстренное торможение, в результате которого самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 20 метров», – озвучивали ранее в пресс-службе Уральского СУ.

Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей в результате задержки рейса. «В нарушение требований воздушного законодательства не все пассажиры были размещены в гостинице и получили горячее питание (176 из 335 пассажиров). При этом горячее питание было представлено с нарушением сроков, предусмотренных федеральными авиационными правилами», – сообщили NDNews.ru сегодня в пресс-службе ведомства. Прокуроры возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях Российской Федерации («Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований»).

Решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области авиакомпания оштрафована на 20 000 рублей. Помимо этого в суд направлены 10 исков к туроператорам о взыскании морального вреда в интересах социально незащищенных категорий граждан (несовершеннолетних и пенсионеров).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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