В Свердловской области четыре непарламентских партии объединились для выборов

Публикации за 16.02.17

В Свердловской области создан совет непарламентских партий, в который вошли региональные отделения «Партии Роста», «Родины», «Зеленых», «За женщин России». Основная цель альянса – совместное участие в муниципальных выборах 2017 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, секретарем союза избран председатель отделения «Партии Роста» Борис Зырянов. О конкретных формах взаимодействия политические объединения пока не договорились. Совет партий собирается проводить заседания в ежемесячном формате, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества. Отмечается, что на прошедших выборах в Госдуму четыре партии совместно набрали 8% голосов избирателей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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