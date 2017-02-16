NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

В Свердловской области четыре непарламентских партии объединились для выборов

В Свердловской области четыре непарламентских партии объединились для выборов

В Свердловской области создан совет непарламентских партий, в который вошли региональные отделения «Партии Роста», «Родины», «Зеленых», «За женщин России». Основная цель альянса – совместное участие в муниципальных выборах 2017 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, секретарем союза избран председатель отделения «Партии Роста» Борис Зырянов. О конкретных формах взаимодействия политические объединения пока не договорились. Совет партий собирается проводить заседания в ежемесячном формате, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества. Отмечается, что на прошедших выборах в Госдуму четыре партии совместно набрали 8% голосов избирателей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

Сезон охоты на «плюшевого мишку» открыт: как губернатору бьют в спину. / Новая война? «Вечерний Екатеринбург» исподтишка раскритиковал область (ФОТО). / В выходные в Екатеринбург придут первые оттепели.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter