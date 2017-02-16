Екатеринбургские врачи призвали начать вакцинацию против клещевых инфекций

Публикации за 16.02.17

Февраль – лучшее время для того, чтобы поставить первую прививку от клещевого энцефалита тем, кто раньше не прививался. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии, об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный врач МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.

«Если вы впервые прививаетесь, начинать вакцинацию необходимо в феврале, крайний случай – в марте. Февраль – как раз то время, когда нужно поставить первую прививку, именно потому, что вторую, а их две, нужно будет успеть поставить до старта неблагоприятного сезона – начала апреля. Первая прививка вас не защитит, а после введения второй вакцины для выработки иммунитета потребуется время – ровно две недели. Тем, кто прививался прошлой весной, в этом году также нужно сделать прививку до начала неблагоприятного сезона. Тем, кто прививается регулярно, нужно раз в три года делать прививку от клещевого энцефалита для поддержания иммунитета», – пояснил эксперт.

Он также заметил, что традиционно активность клещей начинается в апреле, она совпадает с массовым посещением коллективных садов и садовых участков, но бывают и исключения из этого правила. Например, в этом году первый укус клеща в Екатеринбурге был зафиксирован 15 января. Это первый случай, когда клещ напал посредине зимы. Раньше укусы регистрировались начиная с февраля-марта. Предположительно клеща в дом пострадавшей женщины принесла ее собака.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.02.17

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