Свердловские чиновники запретили проводить митинг памяти Немцова в центре Екатеринбурга

Публикации за 16.02.17

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало митинг памяти Бориса Немцова на площади Труда в Екатеринбурге. Вместо этого чиновники предложили активистам провести акцию в другом месте – на площади Обороны. Об этом сообщают организаторы митинга в сообществе «Екатерибург – за свободу!» в фейсбуке, передает корреспондент NDNews.ru.

По их словам, заявка на митинг была подана в министерство 13 февраля в максимально ранее время, в 9 утра. Вчера вечером из ведомства пришел ответ о несогласовании митинга. «Причина – кто-то подал на это время и место уведомление раньше нас. В ответе нам предлагают перенести митинг памяти и народный мемориал Бориса Немцова на площадь Обороны. Считаю, что в данной ситуации нужно руководствоваться непосредственно конституцией Российской Федерации и 31 статьей. Данный отказ в согласовании запрещает нам проводить митинг. Поэтому предлагаю провести собрание без звукоусиливающего оборудования, чтобы не нарушать 54 ФЗ», – сообщил один организаторов акции Рустам Мустафин. Менять место мероприятия активисты не намерены – «народный мемориал» Бориса Немцова по-прежнему планируется устроить у памятника основателям города. Акция пройдет 27 февраля с 18:00 до поздней ночи.

Напомним, в прошлом году министерство согласовало митинг памяти Немцова только с третьего раза. Акция собрала около 150 человек и обошлась без происшествий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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