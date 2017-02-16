Снова Белоярка. Местный завод отключили от тепла, под угрозой разморозки оказались коммуникации жилых домов и соцобъектов (ВИДЕО)

Публикации за 16.02.17

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Белоярку ждет очередной коммунальный кризис: в поселке сегодня отключили от отопления Белоярский экспериментально-инструментальный завода. Без тепла сегодня осталось само предприятие. А уже завтра можно прогнозировать отключение воды в соцобъектах и жилых домах, заявляют представители завода. По их прогнозам, завязанные на БЭИЗ коммуникации попросту перемерзнут.

Белоярский экспериментально-инструментальный завод отключили от системы отопления коммунальщики МУП «Новые технологии». Причиной была названа огромная задолженность, по версии МУПа, она достигла 2 миллионов рублей и чтобы выплатить людям зарплату, необходимо срочное погашение.

На заводе наличие таких долгов отрицают. «Мы не банкроты, не злостные неплательщики, – рассказывает директор БЭИЗ Валерий Бондарь. – Просил главу района Юдина, он мне пообещал, что не отключит – даст срок на погашение, однако получается по-другому. Висел у завода долг за прошлый сезон отопительный – там осталось 106 тысяч всего, за этот год – 116 тысяч рублей, общая задолженность – не более 230-240 тысяч рублей, а в МУП «Новые технологии» нам пишут долг в 2 миллиона. Откуда взялась эта цифра – непонятно».

Итогом этих разногласий стало сегодняшнее отключение, которое может привести к крайне негативным последствиям. Завод вместе с системой отопления и водоснабжения входит в один узел с жилым сектором и социальными объектами. Коммуникации предприятия – построенная еще при СССР система, в которой трубы водоснабжения и отопления, прокладывая по воздуху, переплетали. Делалось это для того, чтобы трубы с холодной водой не перемерзали зимой. В итоге отключение отопления на заводе практически гарантирует промерзание водоснабжающих коммуникаций, на которые завязаны соцобъекты, в том числе школа, детсад, единственная баня, столовая, магазины, жилые дома.

Валерий Бондарь рассказал, что котельную передали на баланс МУП некоторое время назад, но завод продолжает ее обслуживать в части технического сопровождения, и со временем восприниматься это стало как должное. «Мы и фильтры там меняем и мусор вывозим, все по старинке. А тут приходят работники МУПа сегодня отключать отопление и заявляют, что из-за нас им не платят зарплату с ноября месяца. Мы конечно, немаленькое предприятие, но вряд ли более даже 5% платежей составляем, тем более и в этом году платежи уже проводили. Только руками развел», – продолжает директор БЭИЗ Валерий Бондарь.

Сегодня весь день после отключения тепла заводчане спасали коммуникации предприятия – сливали воду из труб, продували. «Но мы ведь понимаем, что завтра весь наш район останется и без воды, трубы полопаются, а стоимость ремонта во много раз наши долги перекроет. Такое впечатление, что МУП или не знает об этом, или может запросто позволить себе новые коммуникации построить», – говорит Бондарь.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова рассказала, что прокуратура начала проверку по ситуации с БЭИЗ в Белоярском, также ведомство проверит график платежей заработной платы работникам МУП «Новые технологии».

Отметим, что МУП уже фигурировал в материалах агентства, в том числе, в части невыплаты заработной платы. Работники котельной в поселке Черноусово в конце октября понизили температуру в батареях поселка на 15 градусов и оповестили об этом начальство. Так они добивались выплаты зарплаты. Осенью депутаты Белоярской думы анонсировали аудиторскую проверку МУП «Новые технологии» и даже были готовы проводить ее за свой счет. Ранее МУП фигурировал в уголовном деле о халатности, в результате которой был сорван отопительный сезон в округе. Прокуратура выявила нарушения при заключении контрактов и неправомерное расходование бюджетных средств данной организации.

Белоярский, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук, Антон Отман

Белоярский. Другие новости 16.02.17

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