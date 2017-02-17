Возбуждено уголовное дело по отчуждению земель лесного фонда, на которых вел хозяйство Гаффнер

Публикации за 17.02.17

В Березовском возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Причиной стало предположительно незаконное изъятие земель государственного лесного фонда в частную собственность. В деле могут всплыть имена свердловских политиков.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, земельный участок площадью более 20 га, расположенный вблизи СПО «Черемшанка» г. Березовского, по данным материалов лесоустройства 2000 г. и 2003 г., входил в состав земель государственного лесного фонда в границах ПСХК «Шиловский» Березовского лесничества. Никакие решения о передаче указанного земельного участка в иную собственность уполномоченными органами не принималось.

Несмотря на это, по информации Управления Росреестра по Свердловской области указанный участок с 2010 г. находится в собственности физического лица и отнесен к землям сельхозназначения – для ведения дачного хозяйства. Основанием для этого стал Генеральный план Березовского городского округа, утвержденный в августе 2009 г. решением Березовской городской думы.

Учитывая, что законных оснований для исключения участка из состава Государственного лесного фонда не было, прокуратура Березовского направила материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.150.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре. Она в настоящее время принимает меры, направленные на возвращение земельного участка в собственность Российской Федерации.

Напомним, директором ПСХК «Шиловский» и его преемника – ОАО «Шиловский» – был отец депутата заксо Ильи Гаффнера, депутат Березовской гордумы в 2000-2004 гг. Владимир Гаффнер. Главой Березовского во время утверждения Генплана 2009 года был Вячеслав Брозовский, ныне – депутат заксо от «Единой России».

Березовский, Служба информации РИА «Новый День»

Березовский. Другие новости 17.02.17

17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» впервые за три года остался без плей-офф. / Снова Белоярка. Местный завод отключили от тепла, под угрозой разморозки оказались коммуникации жилых домов и соцобъектов (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»