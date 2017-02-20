Прокуратура: Гаффнер получил 400 тысяч от заксо в обход конкурсного управляющего

Публикации за 20.02.17

Депутат-банкрот Илья Гаффнер рискует попасть в новый скандал. Прокуратура поймала парламентария на незаконном получении 400 тысяч рублей по месту своей работы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в арбитражном суде Свердловской области появились два иска от прокуратуры Ленинского района к Илье Гаффнеру о привлечении к административной ответственности. В картотеке суда пока никакие подробности иска не раскрываются.

Пресс-секретарь прокуратуры Марина Канатова объяснила, что надзорное ведомство поймало парламентария на воспрепятствовании работе конкурсного управляющего – банкротом Гаффнер был признан в июле прошлого года, а банковские карты передал только 21 сентября (то есть после выборов в заксо, которые состоялись 18 сентября). Кроме того, он написал заявление о выдаче ему зарплаты не через перевод на карту, а на руки. Таким образом ему удалось избежать попадания денег в конкурсную массу, откуда идут расчеты с кредиторами. Гаффнер получил 441 тысячу рублей. Отметим, речь идет о зарплате, которую парламентарий получал в предыдущем созыве, сейчас он работает на неосвобожденной основе, то есть деньги из бюджета не получает.

Напомним, на днях суд реструктурировал долги парламентария, ежемесячно ему должны выделять денежные средства в размере прожиточного минимума и средства на троих детей, которые находятся на его иждивении (так же прожиточные минимумы). В общей сумме около 40 тысяч рублей. При инвентаризации имущества банкрота выяснилось, что народный избранник владеет только двумя ружьями (на которые до сих пор не нашлось покупателя). Ни квартир, ни личного транспорта, ни земель у парламентария, проживающего в элитном «Тихвине», нет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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