Минстрой займется уравнением богатых и бедных / Одна квартира = один голос на собрании собственников?

Публикации за 17.02.17

Министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с новой рационализаторской инициативой. Согласно предложению властей, необходимо избавиться от «сложного» подхода при подсчете голосов на общих собраниях собственников жилья, когда голос приобретает больший вес при большей площади, находящейся в собственности. По мнению чиновников Минстроя РФ, всех надо уравнять по принципу «одна квартира – один голос».

Поправки в Жилищный кодекс РФ, которые хочет внести министерство, предложил обсудить своим подписчикам на Facebook замглавы ведомства Андрей Чибис. По его словам, инициатива необходима «из-за сложности подсчётов». «На собраниях возникает много вопросов, любая ошибка (например, в площади квартиры или общей площади дома) – основание для признания протокола недействительным. Часто этим пользуются недобросовестные УК для того, чтобы не дать активным собственникам создать ТСЖ или поменять управляющую компанию. Бывают и такие злоупотребления: например, при вводе в эксплуатацию новостроек – пока застройщику принадлежит большая часть квартир в доме, он может выбрать управляющую компанию по своему усмотрению», – рассуждает чиновник.

Правда, если аргумент об управляющих компаниях от застройщика ещё как-то жизнеспособен – с такими ситуациями действительно сталкиваются многие собственники жилья в новостройках – и подлежит обсуждению (хотя и в этом случае можно сменить УК на другую или на ТСЖ, когда уже все квартиры будут проданы), то аргумент о сложности подсчетов нельзя назвать состоятельным сразу по нескольким причинам.

Первая – математическая. Подсчет голосов после первого поведенного собрания, как мы видим из опыта, не самое сложное дело. Вставить площади в Exсel проще, чем забивать данные на сайты. Любая инициативная группа собственников, тем более управляющая организация, это делает легко. Народ к этому уже привык, совет дома тоже. А вот проблема с механизмами оповещения о предстоящем собрании действительно существует. Проблема с выявлением состава собственников дома тоже. По сравнению со второй и третьей, проблема расчета по процентам от площади (процент или площадь есть в свидетельстве у каждого) – элементарная техническая задачка, считает председатель Костромской ассоциации ТСЖ и ЖСК Андрей Пинчуков.

«Это все легко переводится в формулу 1 кв. м =1 голос. По этой же схеме осуществляются расходы на содержание общего имущества. Такой подход – основной принцип жилищного законодательства, ни в коем случае нельзя его разрушать! Иначе мы теряем баланс прав и обязанностей собственника», – подчеркивает председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

Вторая причина – несправедливость предложения Минстроя РФ. Дело в том, что общедомовые начисления рассчитываются пропорционально площади жилого помещения. Проще говоря, владелец «трешки» заплатит больше за общедомовое потребление ресурсов, чем владелец однокомнатной квартиры. «Кто больше тратит на общие расходы, у того и голосов должно быть больше, нормальная сейчас процедура. Гис ЖКХ Минстрой запустит, и не будет проблем с подсчетом голосов. Кроме того, по действующему законодательству в ЖСК голосуют сейчас 1 квартира – 1 голос. Аргументация, что собственник 3-комнатной квартиры также пользуется лифтом и инфраструктурой, как и собственник 1-комнатной квартиры не выдерживает критики. Собственник «трешки» платит за тот же лифт три раза больше», – отмечает юрист, эксперт в сфере ЖКХ Георгий Ковалев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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