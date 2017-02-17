Свердловская область не получит федеральных денег на развитие внутреннего туризма / «В связи с критически низким уровнем финансирования»

Публикации за 17.02.17

1 марта между субъектами России будут распределены субсидии из федерального бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма. Однако Свердловская область денег от Федерации не получит – «в связи с критически низким уровнем финансирования», пояснили в Ростуризме. Из областного бюджета на развитие туризма в 2017 году выделено всего 50 миллионов рублей.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что соглашения с субъектами России о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» должны быть подписаны до 1 марта. Регионы, не подготовившие документы, денег из бюджета не получат, – заявили в Ростуризме.

Однако, как выяснилось, субсидии дают не всем. Как сообщили NDNews.ru в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, регион заранее предупредили, что рассчитывать на средства из госбюджета в 2017-2018 годах не стоит «в связи с критически низким уровнем финансирования мероприятий ФЦП». Вероятно, это связано с тем, что регион получал большие суммы на туризм в прошлые годы.

«В 2014 году Свердловской областью была подана заявка по участию в ФЦП, она была поддержана и с 2015 года началась реализация комплексного проекта по развитию автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала». За счет федерального бюджета софинансируется инвестиционный проект по созданию набережной в Нижнем Тагиле «Тагильская Лагуна». В 2015-2016 годах на это было получено 280 млн рублей из федерального бюджета и еще 196,7 млн рублей потрачено из регионального и местного бюджетов. Набережная в Нижнем Тагиле уже введена в эксплуатацию, – сообщили NDNews.ru в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, которое отвечает сейчас за туризм. – В 2016 году Свердловской областью была подана ещё одна заявка на финансирование мероприятий в рамках развития автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» за счёт средств федерального бюджета. Получен ответ от Федерального агентства по туризму, в котором дано разъяснение о том, что в связи с критически низким уровнем финансирования мероприятий ФЦП не представляется возможным включение проекта, представленного Свердловской областью. Федеральным агентством по туризму отмечена готовность рассмотреть вопрос софинансирования кластера «Самоцветное кольцо Урала» в случае выделения дополнительного финансирования федеральной программы».

Напомним, «Самоцветное кольцо Урала» – проект, презентованный еще в 2013 году, но всерьез за его реализацию турбизнес при поддержке области взялся в 2015 году. Это кольцевой маршрут протяженностью 630 километров, который проходит по территории 12 муниципальных образований. По сути, все территории и без того считались туристическими, но теперь их объединили и пытаются создавать удобную инфраструктуру. Так, с 2015 года за дело взялись туроператоры, имеющие опыт в организации международных туров. Сейчас в рамках «Самоцветного кольца Урала» можно выбрать интересующий маршрут и отправиться на выходные в тур на комфортном автобусе с экскурсоводом за умеренную плату. Проект, который попал в ФЦП по развитию внутреннего туризма, сегодня более чем на 50% финансируется частными инвесторами: туроператоры покупают брендированный транспорт и учат гидов, отельеры строят гостиницы.

Общий объем финансирования комплексной программы по развитию автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» с 2015 до 2018 года составляет около 2,3 млрд рублей. В этом году в рамках проекта продолжат улучшать туристический комплекс в Невьянске (развитие гончарных мастерских в Таволгах, развитие новых гостевых маршрутов), доделают мелочи в недавно открытом «Парке сказов» в Арамильском районе, продолжат продвигать набережную в Тагиле и благоустроят территории основных музейных комплексов Свердловской области. В основном – за счет частных инвестиций.

За счет федеральных средств в 2017 году планируется лишь продвигать «Самоцветное кольцо Урала»: непосредственно Ростуризмом будут организованы пресс-туры по кольцу и конференция «Урал – центр промышленного туризма».

Что касается финансирования туризма из областной казны, то на 2017 год заложено тоже немного – 50 миллионов рублей. По информации министерства инвестиций, деньги пойдут на развитие объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности, в том числе, обустройство туристских стоянок по реке Чусовой и обустройство санитарных зон. Также будет проведена классификация отелей, а для работников туриндустрии области проведут семинары и мастер-классы для повышения квалификации.

«Кроме того, с 2017 года в целях поддержки частных инициатив в сфере туризма предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере туризма. На год предусмотрено 3 млн. рублей», – уточнили в министерстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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