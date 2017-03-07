Свердловская область не получила денег на развитие внутреннего туризма от Федерации

Публикации за 07.03.17

Ростуризм распределил 3,4 миллиарда рублей на развитие внутреннего и въездного туризма между 22 регионами, Свердловской области среди них нет. Это значит, что в текущем году все проекты будут поддерживаться за счет области – на внутренний туризм было выделено всего 50 миллионов.

Ростуризм распределил средства по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» между 22 регионами. 3,4 миллиарда рублей поделили между республиками Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Ставропольским и Хабаровским краями, а также Вологодской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Псковской и Тверской областями, – сообщается на сайде ведомства. На эти деньги регионы продолжат строительство рекреационных и автотуристических кластеров.

Свердловская область, как и предполагал NDNews.ru ранее, денег на 2017 год не получила. Как поясняли в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, регион заранее предупредили, что рассчитывать в этом году не на что «в связи с критически низким уровнем финансирования мероприятий ФЦП». Вероятно, это связано с тем, что регион получал большие суммы на туризм в прошлые годы.

Поэтому внутренний туризм в Свердловской области в 2017 году будут развивать лишь за счет областного бюджета, а также за счет частных инвестиций. По информации министерства инвестиций, деньги пойдут на развитие объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности, в том числе, обустройство туристских стоянок по реке Чусовой и обустройство санитарных зон. Также будет проведена классификация отелей, а для работников туриндустрии области проведут семинары и мастер-классы для повышения квалификации.

«Кроме того, с 2017 года в целях поддержки частных инициатив в сфере туризма предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере туризма. На год предусмотрено 3 млн. рублей», – уточнили в министерстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

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