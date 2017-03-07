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Публикации за 07.03.17

Свердловская область не получила денег на развитие внутреннего туризма от Федерации

Свердловская область не получила денег на развитие внутреннего туризма от Федерации

Ростуризм распределил 3,4 миллиарда рублей на развитие внутреннего и въездного туризма между 22 регионами, Свердловской области среди них нет. Это значит, что в текущем году все проекты будут поддерживаться за счет области – на внутренний туризм было выделено всего 50 миллионов.

Ростуризм распределил средства по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» между 22 регионами. 3,4 миллиарда рублей поделили между республиками Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Ставропольским и Хабаровским краями, а также Вологодской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Псковской и Тверской областями, – сообщается на сайде ведомства. На эти деньги регионы продолжат строительство рекреационных и автотуристических кластеров.

Свердловская область, как и , денег на 2017 год не получила. Как поясняли в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, регион заранее предупредили, что рассчитывать в этом году не на что «в связи с критически низким уровнем финансирования мероприятий ФЦП». Вероятно, это связано с тем, что регион получал большие суммы на туризм в прошлые годы.

Поэтому внутренний туризм в Свердловской области в 2017 году будут развивать лишь за счет областного бюджета, а также за счет частных инвестиций. По информации министерства инвестиций, деньги пойдут на развитие объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности, в том числе, обустройство туристских стоянок по реке Чусовой и обустройство санитарных зон. Также будет проведена классификация отелей, а для работников туриндустрии области проведут семинары и мастер-классы для повышения квалификации.

«Кроме того, с 2017 года в целях поддержки частных инициатив в сфере туризма предполагается предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере туризма. На год предусмотрено 3 млн. рублей», – уточнили в министерстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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