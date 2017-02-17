NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.02.17

Региональный политсовет ЕР наконец-то определился с руководителем исполкома

Региональный политсовет ЕР наконец-то определился с руководителем исполкома

Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание президиума регионального политсовета «Единой России», на котором был рассмотрен вопрос о предложении кандидатур для назначения на должность руководителя регионального исполкома.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе отделения, решением президиума РПС согласована и направлена на согласование с президиумом генсовета ЕР кандидатура заместителя секретаря СРО ЕР, депутата гордумы Екатеринбурга Александра Косинцева.

Напомним, кресло руководителя исполкома пустовало с декабря. По данным агентства, никто, в том числе и Косинцев, особенно не рвался его занять, понимая, что задачи перед новым главой исполкома в выборный год поставят непростые.

Отметим, что Александр Косинцев однажды уже руководил исполкомом СРО ЕР – с декабря 2013 В день его отставки Шептий заявил, что в 2015 и 2016 году партийным ячейкам необходимо развить свою конкурентоспособность и открытость для успешного участия в думских выборах 2016 года.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

В рамках «Лыжни России» в Академическом пройдет семейный масс-старт. / Свердловская область не получит федеральных денег на развитие внутреннего туризма. «В связи с критически низким уровнем финансирования». / Миллион на листовки и календари: как тратят деньги кандидаты на довыборах в гордуму Екатеринбурга.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter