Региональный политсовет ЕР наконец-то определился с руководителем исполкома

Публикации за 17.02.17

Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание президиума регионального политсовета «Единой России», на котором был рассмотрен вопрос о предложении кандидатур для назначения на должность руководителя регионального исполкома.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе отделения, решением президиума РПС согласована и направлена на согласование с президиумом генсовета ЕР кандидатура заместителя секретаря СРО ЕР, депутата гордумы Екатеринбурга Александра Косинцева.

Напомним, кресло руководителя исполкома пустовало с декабря. По данным агентства, никто, в том числе и Косинцев, особенно не рвался его занять, понимая, что задачи перед новым главой исполкома в выборный год поставят непростые.

Отметим, что Александр Косинцев однажды уже руководил исполкомом СРО ЕР – с декабря 2013 до декабря 2014 года. В день его отставки Шептий заявил, что в 2015 и 2016 году партийным ячейкам необходимо развить свою конкурентоспособность и открытость для успешного участия в думских выборах 2016 года.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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