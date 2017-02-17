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Екатеринбург

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Публикации за 17.02.17

В Екатеринбурге стартуют занятия по русскому перед «Тотальным диктантом»

В Екатеринбурге стартуют занятия по русскому перед «Тотальным диктантом»

В Екатеринбурге стартовала подготовка к ежегодной акции «Тотальный диктант». Участников зовут на курсы русского языка. В этом году они будут проходить на двух площадках.

Как сообщила NDNews.ru координатор «Тотатального диктанта» в Екатеринбурге Ксения Семенюк, уже сегодня вечером пройдёт первое занятие. «По пятницам занятия будут проходить в 19:00 в Институте международных связей на улице Отто Шмидта, 58. А по средам занятия будут проходить в 19:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества (Карла Либкнехта, 6). Но они начнутся только с 1 марта», – рассказала собеседница агентства.

Напомним, «Тотальный диктант» в этом году будут писать 8 апреля. В прошлом году участие в акции принимал и NDNews.ru – «диктатором» на площадке агентства стал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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