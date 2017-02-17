Глубинный торфяной пожар близ федеральной трассы создал опасную зону под Екатеринбургом (ВИДЕО)

Публикации за 17.02.17

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На 31-м километре Новомосковского тракта уже более полугода тлеет пожар. Едкий дым мешает водителям, если ветер южный, если северный – накрывает расположенное неподалеку село Новоалексеевское. Очаг пожара невелик, поразительно другое – ни одна служба ничего с ним сделать не может.

На Новомосковском тракте плотный трафик грузовых и легковых автомобилей практически круглосуточно. Водители начали жаловаться – в этом месте как раз низина, часто бывают туманы. Вкупе с дымом от пожара получается настолько плотная завеса, что «не видно фар идущей впереди машины», – говорят автомобилисты.

Страдают от едкого дыма и жители села Новоалексеевского. Они рассказали NDNews.ru о «странностях» торфяного пожара: «Именно вот это болотце всегда было мокрым. Горели у нас торфяники, как и везде, но на другой стороне трассы. А этот, появившийся, когда ветер в нашу сторону – жителям очень мешает», – рассказала местная жительница, всю жизнь прожившая в селе.

В Свердловской природоохранной прокуратуре и МЧС отметили, что по данному пожару пока обращений от граждан не было. Экологи же говорят, что горение торфяников зимой – редкая, но возможная ситуация. Но в каждом конкретном случае разбираться приходиться по ситуации. «Большинство зимних пожаров происходит именно по вине человека – либо случайное возгорание (брошенный окурок и т.п.), либо в результате деятельности – какое-нибудь предприятие скинуло отходы, – рассказывает эколог Сергей Лоскутов. – Также часты эти истории в случае нарушения экологического баланса в локальном масштабе – кто-то использует воду из болота, в результате чего нарушается водообмен, и всегда «мокрое болото» превращается в нескончаемый подземный пожар. В любом случае, разбираться с ситуацией отправлены наши специалисты. Сводную информацию по данной точке мы получим к понедельнику, тогда можно будет что-то определеннее сказать».

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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