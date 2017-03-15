Торфяной пожар под Екатеринбургом снова набирает силу (ФОТО, ВИДЕО) / Экологи считают, что земля рядом с федеральной трассой может провалиться

Публикации за 15.03.17

Жители Новоалексеевки сообщают о том, что глубинный торфяной пожар возле трассы Екатеринбург – Пермь вновь набирает силу. Несколько недель после того, как участок засыпали снегом, гарь не беспокоила жителей села и автомобилистов, которые ездят в направлении Первоуральска из Екатеринбурга, но теперь неприятный дым, свидетельствующий о возобновлении горения, появился вновь.

Как передает корреспондент NDNews.ru, небольшой торфяник на трассе Екатеринбург – Пермь тлел несколько месяцев, пока на это не обратили внимание журналисты.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ArgGF78p9NI&rel=0">Video</a> Глубинный торфяной пожар у федеральной трассы

После владелец прилегающей к дороге земли – Свердловскавтодор (в прошлом году компания была приобретена одним из членов совета директоров УГМК) – отправил туда пару КамАЗов со снегом, которым завалили дымящуюся почву. На несколько недель это помогло стабилизировать ситуацию, но теперь торф вновь стал тлеть. Первоуральские журналисты из газеты «Городские вести» беседовали с местными экологами, которые сообщили, что на месте сгоревшего торфа могут образоваться пустоты. «С виду для человека это может быть обычная земля под снегом, а на самом деле, если пойти по ней, то можно провалиться и сгореть заживо. Даже специализированную технику с людьми в таком случае к месту пожара и близко нельзя подпускать, пока не будут проведены геолого-изыскательские работы», – приводит издание слова главы «Экофонда» Александра Цедилкина.

Как правило, горению не мешают ни холод, ни снег, ни дожди, поскольку оно происходит не на поверхности, а под землей, на глубине от метра до пяти-шести. Одним из самых эффективных способов решения проблемы является рыхление торфяника и заводнение участка.

Фото – Анна Неволина, «Городские вести»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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