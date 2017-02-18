Куйвашев и Ройзман не приехали на «Лыжню России» – один каялся, другой болел / Лыжников-любителей было в три раза меньше обычного (ФОТО)

Публикации за 18.02.17

Сегодня в Екатеринбурге прошла всероссийская акция «Лыжня России» – из-за прохладной погоды в прошлые выходные ее пришлось перенести, и уральцы бегали особняком от большинства городов страны. Возможно, это обстоятельство привело к тому, что забеги были самыми малочисленными за последнее время. По крайней мере, участников масс-старта набралось в три раза меньше, а губернатор Куйвашев и мэр Ройзман и вовсе решили не участвовать в лыжной гонке.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Екатеринбурге «Лыжня России» проходила сразу на нескольких площадках. Помимо МВЦ «Екатеринбург-Экспо» побегать на лыжах в толпе можно было на спорткомплексе «Калининец» или в микрорайоне Академическом, а также в ряде других точек. Не исключено, что дробление площадок и привело к тому, что на главную у выставочника приехало не так много людей, как обычно. По данным организаторов, в масс-старте участвовали около 5 тысяч человек, когда обычно эта цифра больше в три раза.

В VIP-забеге тоже не обошлось без потерянных бойцов. Не приехал свердловский губернатор Евгений Куйвашев – помешал визит в Москву к патриарху Кириллу. Не пришел и его возможный соперник на предстоящих выборах, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Пресс-секретарь главы города Алена Калинина пояснила агентству, что он приболел.

В VIP-заезде в итоге приняли участие вице-губернатор Алексей Орлов, глава минспорта Леонид Рапопорт, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, помощник сенатора Константин Пудов, олимпийский призер Иван Алыпов и многие другие.

ВИПы бежали дистанцию в 2018 метров. Представителей мэрии почти не было видно, среди болельщиков прогуливался только сити-менеджер Александр Якоб, который неохотно соглашался сделать селфи с горожанами.

В целом организация мероприятия была несколько сумбурной – сказался и перенос даты «Лыжни» с 11 на 18 февраля, и то, что именно сегодня параллельно проводились другие массовые спортивные мероприятия, например, передача огня в рамках открытия Всемирных военных игр (церемония прошла на площади 1905 года в то же время, когда начались заезды на «Лыжне»).

Волонтеры жаловались, что людей не хватает. Также были недочеты и со стороны нового руководства МВЦ «Екатеринбург-Экспо», который недавно возглавил бывший депутат заксо Игорь Данилов. Не хватало банальных технических мелочей вроде свободных розеток.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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