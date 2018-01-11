В Екатеринбурге «Лыжня России» станет длиннее на семь метров

Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в этом году 10 февраля. Как рассказали в пресс-службе администрации города, основные старты в рамках всероссийской спортивной акции состоятся на площадке выставочника «Екатеринбург-Экспо».

В этом году длина лыжни составит 2025 метров – в честь того, что город претендует на право проведения выставки «Экспо-2025». В прошлом году, кстати, длина трассы была короче на семь метров – ее посвящали предстоящему Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут и в уральской столице, поэтому длина трассы составляла 2018 метров.

Екатеринбург, служба информации

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