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Публикации за 18.02.17

В Нижнем Тагиле неизвестный напал на инкассатора и украл миллион рублей (ФОТО)

В Нижнем Тагиле неизвестный напал на инкассатора и украл миллион рублей (ФОТО)

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после нападения на инкассатора. Мужчину ударили электрошокером или каким-то другим предметом и похитили сумку с деньгами.

«17 февраля в дежурную часть отдела полиции №17 Нижнего Тагила обратился за помощью по телефону местный житель 1991 года рождения, который сообщил, что работает инкассатором. В 20.20 он, находясь на предприятии по улице Орджоникидзе, куда с коллегами прибыл для выемки денежных средств, подвергся нападению. В отношении него применили, по одним данным, электрошокер, по другим – тяжелый предмет. Это произошло, когда мужчина направлялся на выход из здания к служебному автомобилю. В результате он упал и потерял сознание, а когда пришел – обнаружил, что похищена сумка с деньгами на сумму свыше 1 млн. рублей», – рассказал NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Новый День: В Нижнем Тагиле неизвестный напал на инкассатора и украл миллион рублей (ФОТО)

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством главы полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова. Изъяты вещественные доказательства, опрошены жители соседних домов, владельцы прикаркованных автомобилей.

Следственным подразделением ОП №17 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж, совершенный с применением насилия». «Оперуполномоченными уголовного розыска проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие этого ограбления. Для оказания практической помощи к коллегам из Нижнего Тагила выехала группа опытных полицейских УгРо ГУ МВД области. Предварительные наработки ОВД уже сейчас позволяют предположить, что хищение не останется висяком и будет раскрыто по горячим следам», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 18.02.17

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