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Екатеринбург

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Публикации за 19.02.17

Инкассатор из Нижнего Тагила сам инсценировал ограбление (ФОТО)

Инкассатор из Нижнего Тагила сам инсценировал ограбление (ФОТО)

Полицейские раскрыли ограбление инкассатора в Нижнем Тагиле. Как оказалось, «пострадавший» инсценировал нападение на себя с помощью друга.

Новый День: Инкассатор из Нижнего Тагила сам инсценировал ограбление (ФОТО)

«Полицейские Нижнего Тагила оперативно раскрыли совершенное накануне хищение денежных средств у инкассатора. Оперативники выяснили, что преступление было инсценировано самим потерпевшим 1991 года рождения, а также установили, что непосредственную помощь в этом ему оказал 27-летний друг», – сообщила официальный представитель МВД России.

Новый День: Инкассатор из Нижнего Тагила сам инсценировал ограбление (ФОТО)

Уточняется, что у полиции изначально были подозрения о причастности самого ограбленного: рассказ о нападении неизвестного звучал неубедительно, а кроме того, у мужчины не осталось даже ссадины, хотя он заявлял, что его ударили тяжелым предметом. Подозреваемый уже признался, что ограбление подстроил. Причиной стала низкая зарплата. «Когда преступный замысел созрел, с предложением его реализации он обратился к своему товарищу – местному жителю. Полученную выручку обещал поделить пополам. В условленный час мужчина забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, после чего перекинул его через забор, где в это время ждал подельник на автомашине. Подобрав деньги, последний скрылся с места происшествия, а позже в гараже поделил награбленное», – объяснили в полиции. Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий второй участник преступления был задержан и доставлен в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Новый День: Инкассатор из Нижнего Тагила сам инсценировал ограбление (ФОТО)

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела возбужденное по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» продолжается.

Екатеринбург, служба информации

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