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Екатеринбург

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Публикации за 18.02.17

«Автомобилист» завершил сезон КХЛ поражением от «Сибири» (ФОТО)

«Автомобилист» завершил сезон КХЛ поражением от «Сибири» (ФОТО)

ХК «Автомобилист» провел заключительный матч сезона Континентальной хоккейной лиги. На домашнем льду команда екатеринбуржцы уступили по буллитам новосибирской «Сибири» со счетом 1:2.

Новый День: ''Автомобилист'' завершил сезон КХЛ поражением от ''Сибири'' (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, для «Автомобилиста» сегодняшний матч уже не имел турнирного значения, в отличие от их соперников. «Сибири» нужна была только победа в основное время, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Однако упорное сопротивление хозяев нарушило планы новосибирцев. Первую половину матча «Автомобилист» действовал намного активнее, вынуждая противников удаляться. Четыре раза екатеринбуржцы разыгрывали большинство, но забить так и не смогли. И на 35 минуте шайба влетела в ворота уральцев – отличился нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Но в третьем периоде «Автомобилист» отыгрался, важный гол забил Анатолий Голышев.

Новый День: ''Автомобилист'' завершил сезон КХЛ поражением от ''Сибири'' (ФОТО)

В последние минуты основного времени гости обрушились волной атак на ворота екатеринбуржцев, но «Автомобилист» устоял, и тем самым, лишил «Сибирь» последней надежды на попадание в плей-офф. Овертайм прошел без голов, и победитель в матче определился в серии буллитов, где екатеринбуржцам опять не повезло.

Итоговый результат «Автомобилиста» после 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ – 21 место среди 29 команд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.17

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