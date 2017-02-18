«Автомобилист» завершил сезон КХЛ поражением от «Сибири» (ФОТО)

Публикации за 18.02.17

ХК «Автомобилист» провел заключительный матч сезона Континентальной хоккейной лиги. На домашнем льду команда екатеринбуржцы уступили по буллитам новосибирской «Сибири» со счетом 1:2.

Как передает корреспондент NDNews.ru, для «Автомобилиста» сегодняшний матч уже не имел турнирного значения, в отличие от их соперников. «Сибири» нужна была только победа в основное время, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Однако упорное сопротивление хозяев нарушило планы новосибирцев. Первую половину матча «Автомобилист» действовал намного активнее, вынуждая противников удаляться. Четыре раза екатеринбуржцы разыгрывали большинство, но забить так и не смогли. И на 35 минуте шайба влетела в ворота уральцев – отличился нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Но в третьем периоде «Автомобилист» отыгрался, важный гол забил Анатолий Голышев.

В последние минуты основного времени гости обрушились волной атак на ворота екатеринбуржцев, но «Автомобилист» устоял, и тем самым, лишил «Сибирь» последней надежды на попадание в плей-офф. Овертайм прошел без голов, и победитель в матче определился в серии буллитов, где екатеринбуржцам опять не повезло.

Итоговый результат «Автомобилиста» после 60 матчей регулярного чемпионата КХЛ – 21 место среди 29 команд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.17

Есть золото! Россия стала чемпионом мира в мужской эстафете по биатлону. / Огонь III зимних Всемирных военных игр добрался до Екатеринбурга (ФОТО). / В Нижнем Тагиле неизвестный напал на инкассатора и украл миллион рублей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»