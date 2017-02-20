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Екатеринбург

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Публикации за 20.02.17

В Екатеринбурге сгорели еще два автомобиля

В Екатеринбурге сгорели еще два автомобиля

В Екатеринбурге вновь отмечены возгорания автомобилей. Очередное происшествие зафиксировали сегодня ночью.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, тревожная информация поступила в 00:48. На бульваре Денисова-Уральского горели автомобили. На тушение пожара выезжали шесть огнеборцев. К часу ночи открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:32. На площади четырех квадратных метров оказались повреждены два автомобиля – ВАЗ 2112 и Opel Astra.

Приходится констатировать, что автомобили в Екатеринбурге продолжают гореть с тревожной периодичностью. Недавно на улице Новгородцевой сгорел Nissan Murano и пострадали рядом припаркованные Ford Focus и Skoda Yeti. Позже выяснилось, что Nissan принадлежит заместителю директора Фонда капитального ремонта Свердловской области Александру Мокроусову. Причиной пожара, как установили дознаватели, стал поджог. До этого злоумышленники сжигали транспортные средства представителей ТСЖ, вступивших в противостояние с управляющими компаниями, и машины граждан, имеющих конфликты с владельцами парковок. По итогам 2016 года Екатеринбург стал одним из лидеров среди российских городов по числу уничтоженных огнем машин.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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