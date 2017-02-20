С начала года в результате ДТП на Среднем Урале пострадали 43 ребенка

Публикации за 20.02.17

Свердловская ГИБДД встревожена ростом числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды Госавтоинспекции области, с начала года на территории региона зарегистрировано уже 38 ДТП с участием детей. В результате аварий один ребенок погиб и еще 43 получили травмы различной степени. В прошлом году за аналогичный период случилось 27 ДТП, в которых 5 детей погибли и 27 получили травмы. «Таким образом, число ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 40%. Большая часть пострадавших – это дети-пассажиры», – констатируют в ведомстве.

В ГИБДД отмечают, что только за минувшие пятницу и субботу на территории Свердловской области – в Тугулыме, Артях и Екатеринбурге – произошло 4 аварии с участием детей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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