NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.02.17

С начала года в результате ДТП на Среднем Урале пострадали 43 ребенка

С начала года в результате ДТП на Среднем Урале пострадали 43 ребенка

Свердловская ГИБДД встревожена ростом числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды Госавтоинспекции области, с начала года на территории региона зарегистрировано уже 38 ДТП с участием детей. В результате аварий один ребенок погиб и еще 43 получили травмы различной степени. В прошлом году за аналогичный период случилось 27 ДТП, в которых 5 детей погибли и 27 получили травмы. «Таким образом, число ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 40%. Большая часть пострадавших – это дети-пассажиры», – констатируют в ведомстве.

В ГИБДД отмечают, что только за минувшие пятницу и субботу на территории Свердловской области – в Тугулыме, Артях и Екатеринбурге – произошло 4 аварии с участием детей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

Жители Карпинска создали петицию Путину против закрытия в городе круглосуточного стационара. / Пьяный уралец на праздновании дня рождения устроил погром в кафе (ВИДЕО). / В Екатеринбурге сгорели еще два автомобиля.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter