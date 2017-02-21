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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО)

Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО)

Гонщица на «Ситроене» спровоцировала аварию на Тюменском тракте. В результате погибли три человека: она, ее пассажир-мужчина и мальчик. Пассажирка второго участника ДТП попала в больницу.

Новый День: Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО)

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла накануне в 16-30 на 72 км автодороги Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, автомобилистка на «Ситроене», женщина 1971 года рождения, выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям, автомобиль занесло и выкинуло на встречку. Здесь машина столкнулась в лобовую с «Мицубиси-Паджеро».

Новый День: Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО)

В ДТП погибли три человека: управлявшая «Ситроеном», пассажир – мужчина 1942 года рождения, и мальчик 7-8 лет. Пассажирка второй машины попала в больницу с травмами различной степени тяжести.

Новый День: Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО)

В ГИБДД уточняют, что ребенок был пристегнут адаптером ремня безопасности «ФЭСТ». Реализация этих ремней в декабре 2016 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии была приостановлена, проверка показала их небезопасность. «По результатам испытаний данных адаптеров выявлено чрезмерное нагружение органов брюшной полости при фронтальном столкновении, что может представлять непосредственную угрозу жизни и здоровью ребенка», – отметили в ГИБДД. По результатам проверки в отношении виновных лиц возбуждено административное производство по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Новый День: Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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