Сергей Охлопков объявил о тотальной проверке работы по отлову безнадзорных собак

Публикации за 20.02.17

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил своим подчиненным начать в территориях проверки соблюдения законодательства об организации отлова безнадзорных собак и кошек и содержании домашних животных. Поводом для этого послужило ЧП на севере Среднего Урала, где охотничьи псы загрызли насмерть 7-летнюю девочку, а также сообщения из других городов региона, жители которых жалуются на терроризирующих их бездомных собак.

Как сообщила сегодня NDNews.ru помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, в ходе надзорных мероприятиях будет проверяться полнота организованных в муниципалитетах мероприятий по отлову, транспортировке и содержанию животных. Ревизиям подвергнутся не только органы местного самоуправления, но и подведомственные им учреждения, выполняющие функции муниципальных заказчиков при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак.

В числе прочего планируется проверка пунктов временного содержания отловленных бродячих псов, условия их транспортировки и учет. Отдельно будет проанализирована информация об эвтаназии безнадзорных собак, а также утилизации их трупов.

Прокуратурам наказано проверить эффективность использования муниципальными заказчиками финансирования из областного бюджета, организации последними контроля над подрядчиками.

«Кроме того, проверке будут подвергнуты и сами хозяйствующие субъекты, осуществляющие вышеназванные виды деятельности, на предмет их соответствия ветеринарно-санитарным правилам, требованиям порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской области, – отметила собеседница агентства. – Территориальным прокурорам поручено дать оценку законности принимаемых органами следствия и дознания решений при поступлении сообщений о фактах жестокого обращения с животными, мошенничества и должностных преступлений в рассматриваемой сфере. В свою очередь, аппаратом прокуратуры области планируется проверка Департамента ветеринарии Свердловской области».

Подведение итогов проверки предварительно запланировано на апрель 2017 года. Результаты надзорных мероприятий Сергей Охлопков взял на личный контроль.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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