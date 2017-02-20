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Екатеринбург

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Публикации за 20.02.17

Екатеринбуржцы примут участие в «тотальной контрольной» по математике

Екатеринбуржцы примут участие в «тотальной контрольной» по математике

Жители Екатеринбурга вновь смогут принять участие во всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать». ЧТД можно будет написать онлайн, но желающие могут прийти за парту – после того, как листки с контрольной сдадут преподавателю, сложные места в задачках можно будет разобрать вместе с математиками.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе «Яндекса», который и проводит ЧТД уже в третий раз подряд, акция состоится 11 марта. Екатеринбуржцы смогут прийти в УрФУ к 14:00 и написать контрольную там. Принципиальное отличие оффлайн-версии в том, что после завершения будет проведен разбор ошибок и сложных мест в задачах. Преподаватели сразу смогут ответить на вопросы участников. Онлайновая версия станет доступна в то же время – 11 марта в 14:00, написать ее можно будет в течение суток .

Напомним, в прошлом году в акции по проверке математических знаний приняли участи почти 25 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана. В Екатеринбурге более половины участников смогли успешно справиться с заданиями. Из всех написавших было 34% троечников, «хорошистов» – 22%, а отлично получили 7% участников «ЧТД».

Напомним также, что . Подготовка к ней уже началась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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