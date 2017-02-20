Как отличить уральца от сибиряка с помощью 100 мл спирта (ФОТО)

Публикации за 20.02.17

Этой зимой в повестку российских СМИ стремительно ворвались маленькие пузырьки со спиртосодержащей жидкостью. Их обсуждали депутаты и чиновники, врачи и пациенты, обычные граждане, никогда не употреблявшие их, и те, у кого был удачный или неудачный опыт. А еще их обсуждали любители русской словесности – выяснилось, что в зависимости от региона пузырьки называют по-разному.

Речь идет о фуфыриках. Скорее всего, именно эта форма слова каноничная. Обратимся к истории его образования. Если верить словарям, скорее всего, в лексиконе соотечественников оно появилось во время сухого закона. Фуфырь – не что иное, как трансформированное слово «пузырь», которым часто обозначают бутылку чего-нибудь алкогольного (пузырь водки, например). И фуфырик, в котором содержится 100 мл жидкости, – уменьшительная форма. Причем не обязательно фуфырик обозначает бутылек с настойкой боярышника. В разных регионах страны под этим словом понимают и обычный медицинский этиловый спирт, и упомянутые аптечные настойки, и даже одеколон. Прочно ассоциироваться с «бояркой» фуфырики стали после недавних трагедий в Сибири.

Кстати, в последней слово фуфырик не в ходу. Там говорят – фанфурик. Жители Иркутской, Новосибирской области, Красноярского края используют именно такую форму этого слова. А свердловчане и владивостокцы, например, говорят – фунфырик. Буква «н» в этом слове, скорее всего, будет сильно раздражать жителей Пермского края, Удмуртии, ХМАО-Югры и Тверской области. Там говорят «фуфырик». А, например, на юге страны, в Астраханской области и в Краснодарском крае, используется еще одна версия – фанфырик.

В «Зоне» у Сергея Довлатова встречается пятый вариант слова: «Потом мы зашли в кильдим и спросили у Тонечки бормотухи. Она сказала, что дешевой выпивки нет. Тогда мы закричали, что это все равно. Потому что деньги все равно уже кончились. Она говорит: «Вымойте полы на складе. Я вам дам по фунфурику одеколона».

Примечательнее всего, что какого-то логичного объяснения, почему трансформировалось слово, нет – во всяком случае, это не зависит от географии. В соседних областях могут называть 100-миллилитровую бутылочку со спиртом разными словами. При этом жители двух регионов, которые находятся друг от друга за тысячи километров (как, например, получилось со Свердловской областью и Приморским краем) будут употреблять одно и то же слово.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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