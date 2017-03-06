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Публикации за 06.03.17

Санврачи изъяли у предпринимателей почти полтонны «фуфыриков»

Санврачи изъяли у предпринимателей почти полтонны «фуфыриков»

Свердловское управление Роспотребнадзора отчиталось об очередных рейдах по борьбе с «фуфыриками» – в основном, пузырьками со спиртосодержащей непищевой жидкостью торгуют ИП. За месяц в ларьках, киосках и магазинах сотрудники надзорного ведомства изъяли 434,2 литра потенциально опасного алкоголя.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе управления, с 27 января по 02 марта был проведен 191 рейд, во время которых сотрудники Роспотребнадзора выявили множество фактов незаконной реализации спиртсодержащей непищевой продукции. Во время проверок они изъяли 4337 «фуфыриков» общим объемом 434,2 литра. В ведомстве огласили список продавцов, которые продавали опасные пузырьки: ИП Митяева В.В. (Талица), ИП Камалов М.К. (Каменский район), ИП Бердов Н.А. (Каменск-Уральский), ИП Шитикова Я.Ю. (Асбест), ИП Шубина С.А (Асбест), ИП Жидко В.И. (Первоуральск), ИП Селиверстова Н.В. (Верхотурский район), ИП Гайнулина М.И. (Новая Ляля), ИП Калинин П.Л. (Асбест), ИП Русина Е.И. (Камышлов), ООО «Импульс» (Каменск-Уральский), ИП Рожкова С.А. (Асбест).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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