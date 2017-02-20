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Публикации за 20.02.17

Чиновница заплатит 20 тысяч за то, что не уберегла маршала Жукова от голубей (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Чиновница заплатит 20 тысяч за то, что не уберегла маршала Жукова от голубей (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Начальник управления культуры, физкультуры и спорта администрации Ирбита Лилия Гундырева заплатит штраф в 20 тысяч рублей за то, что не смогла защитить памятник маршалу Жукову от продуктов жизнедеятельности голубей.

Новый День: Чиновница заплатит 20 тысяч за то, что не уберегла маршала Жукова от голубей (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Как передает корреспондент NDNews.ru, тему поднял местный общественник Алексей Кононов, который вообще настаивал на привлечении чиновницы к уголовной ответственности. О том, что к памятнику часто приезжают гости города, в том числе иностранцы, а он весь покрыт птичьим пометом, молодой человек сообщил не только в полицию, но и в администрацию губернатора, и в ФСБ.

Новый День: Чиновница заплатит 20 тысяч за то, что не уберегла маршала Жукова от голубей (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Сама чиновница в свое оправдание заявила, что «голуби на памятнике присутствуют постоянно», а мыть памятник ежечасно «не представляется возможным». В возбуждении уголовного дела Кононову, конечно, отказали, но вот административное нарушение в действиях чиновницы ее коллеги из административной комиссии все-таки нашли.

Новый День: Чиновница заплатит 20 тысяч за то, что не уберегла маршала Жукова от голубей (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 20.02.17

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