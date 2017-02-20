Члены преступной группы, обогатившейся на школьных обедах, получили реальные сроки

Публикации за 20.02.17

Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор банде бизнесменов, обогатившихся на школьных обедах. Возглавлял преступную группу Дмитрий Зеленцов, бывший замдиректора МУП «Столовая №6», в нее также входили несколько сотрудников комбината питания «Аленушка». Преступники получили реальные сроки.

МУП «Столовая №6» являлась партнером МУП «Аленушка» по обеспечению школ, детских садов и лагерей питанием. За поставку продуктов для детских учреждений преступники исправно получали дотации из бюджета. Всего в 2011-2013 году группой было получено около 56 миллионов рублей. Но предприимчивые бизнесмены поставляли только часть питания, на остальную продукцию изготавливались липовые документы.

В 2014 году следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту хищения средств муниципального предприятия «Комбинат питания «Аленушка». В деле о хищении денежных средств в особо крупных размерах преступной группой по ч.4 ст.160 УК РФ главным обвиняемым был назван Дмитрий Зеленцов, который работал заместителем директора ЕМУП «Столовая №6» и параллельно управлял компанией «Урал-Кейтеринг». Эта компания являлась партнером муниципального комбината «Аленушка» и городских столовых по обеспечению школ, детсадов и лагерей горячим питанием. По версии следствия, с ноября 2011 по август 2013 комбинат заключал договоры о поставке продуктов с детскими учреждениями и получал дотации из бюджета. При этом, как считают следователи, поставки осуществлялись не в полном объеме, а прибыль комбината выводилась по фиктивным сделкам на счета сторонних предприятий, в частности «Урал-Кейтеринга». В преступную группу, как считают следователи, входил бывший директор «Аленушки» Алексей Шаклеин, его заместитель и бухгалтеры – Агапитова, Романова и Поздеева.

Сразу после возбуждения уголовного дела Дмитрий Зеленцов покинул страну. В ноябре 2015 года он был объявлен в международный розыск, а в 2016 года был задержан в Болгарии и в конце марта экстрадирован в Россию. Бывший директор комбината «Аленушка» Алексей Шаклеин до сих пор находится в международном розыске, его дело выделено в отдельное производство.

В итоге Зеленцов был признан виновным в совершении хищения чужого имущества, совершённого лицом с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, путем растраты в особо крупном размере в сумме 56 млн 330 тыс. 939 рублей 26 копеек. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу 800 тысяч рублей.

Романова приговорена к 4 годам 6 месяцам и штрафу в 200 тысяч рублей в качестве пособника Зеленцова, исполнители также получили реальные сроки: Агапитова – 4 года 6 месяцев и штраф 200 тысяч рублей, Поздеева – 4 года 3 месяца, и также штраф 200 тысяч рублей. Также в преступную группу входил Алексей Шаклеин, бывший директор МУП «Аленушка», находящий до сих пор в розыске.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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