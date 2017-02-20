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Публикации за 20.02.17

«Жизнь штука сложная»: Тушин объявил об отставке главного архитектора Екатеринбурга Абдуллаева

«Жизнь штука сложная»: Тушин объявил об отставке главного архитектора Екатеринбурга Абдуллаева

Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев сегодня работал на своей должности последний день. Об этом сообщил в эфире телеканала «41 Домашний» замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин.

«Сегодня Тимур Насырович Абдуллаев завершает работу в горадминистрации. Он оставил очень яркий, очень интересный след. Его работа положительно сказалась на принципах и подходах в области архитектуры и градостроительства», – заявил Тушин. Он также добавил, что Абдуллаев, «как человек творческий», был скован чиновничьими рамками, и что «жизнь – штука сложная». При этом Тушин заявил, что Абдуллаев, вероятно, останется членом градсовета, а работа над проектами, которые были при нем запущены, будут продолжаться.

Имя преемника Абдуллаева Сергей Тушин не назвал, но сообщил: не исключено, что в ближайшее время могут быть объединены должности начальника управления главархитектуры и главного архитектора города. Сейчас они разделены.

Напомним, Тимур Абдуллаев занимал пост главного архитектора города около двух лет. Одним из главных его нововведений стали Как заявил Тимур Абдуллаев в июне 2016 года, ни в одном европейском городе, и даже в Петербурге невозможно увидеть рекламные короба или «разнобой» в застеклении балконов и лоджий на главных фасадах улиц, особенно в исторических районах. В Екатеринбурге же до сих пор не существовало регламента, позволяющего контролировать сохранение архитектурно-градостроительного облика объектов.

В качестве примеров «загрязнения» городской среды Абдуллаев назвал: отсутствие общих решений по оформлению улиц; произвольное и хаотичное размещение рекламных конструкций и дополнительного оборудования (например, кондиционеров, антенн); самовольное изменение архитектурного решения здания (отсутствие общего подхода к остеклению балконов, изменение входных групп, самовольный пристрой наружных лестниц) и так далее. Внедрение паспортов фасадов должно было помочь взять ситуацию под контроль.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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