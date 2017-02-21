Для довыборов в гордуму Екатеринбурга будет отпечатано почти 90 тысяч бюллетеней

Публикации за 21.02.17

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила форму бюллетеней для голосования на довыборах двух депутатов городской думы.

Избирательные листы будут белого матового цвета, формата А4. Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов расположатся в алфавитном порядке. Напротив фамилии каждого кандидата избиратель сможет найти информацию о дате его рождения, месте жительства, месте работы или службы, принадлежности к той или иной партии, а также о занимаемой должности. Для защиты избирательных документов от подделки на их лицевой стороне будет нанесен микрошрифт, сообщили NDNews.ru в избиркоме.

Довыборы депутатов Екатеринбургской гордумы состоятся 19 марта. Для Кировского округа №8 будет изготовлено 43 800 бюллетеней, для Орджоникидзевского округа №14 – 45 500. Все бюллетени будут отпечатаны не позднее 2 марта и переданы на хранение в ТИК, после чего будут распределены по участковым комиссиям.

Напомним, в Екатеринбурге после долгого перерыва возобновится процедура досрочного голосования. Избиратели смогут заранее отдать голос с 8 по 18 марта на любом избирательном участке в округах №8 и №14, кроме территориальных избирательных комиссий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

«Эльмаш» снова рискует стать банкротом: налоговая требует 68 миллионов. / Свердловская область выбыла из первой десятки в рейтинге регионов по качеству жизни. / В суд направлено дело тагильчанина, который выкинул расчлененного собутыльника в реку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»