Жителей Асбеста продолжают травить дымом от утилизации опасных медицинских отходов (ВИДЕО) / Точку в споре может поставить изменение правил землепользования

Публикации за 21.02.17

Жителей Асбеста продолжают травить дымом от утилизации медицинских отходов, которая проводится предприятием ООО «НТЦ Экотехпром». Общественники уже больше года пытаются добиться от прокуратуры и Роспотребнадзора закрытия предприятия, которое считают опасным. Но проверки находят лишь несоответствия в документах, что не является основанием для закрытия завода. Точку в споре могут поставить сами жители Асбеста и администрация: 22 марта состоятся публичные слушания по принятию новых правил землепользования. Если большинство выскажется за документ, утилизировать отходы в черте города будет запрещено и предприятия, сжигающие мусор, должны будут либо перебраться за пределы Асбеста, либо прекратить деятельность.

Протестам асбестовцев – почти год

Напомним, борьба жителей Асбеста с ООО «НТЦ Экотехпром», занимающимся утилизацией медицинских отходов, продолжается больше года. Больше всего страдают работники шести подстанций энергоуправления холдинга «Ураласбест», расположенных рядом с «Экотехпромом». Люди жалуются, что задыхаются от продуктов горения при уничтожении медицинских отходов класса А и Б (Класс опасности Б – это опасные отходы, инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Патологоанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев). Летом 2016 года жители Асбеста устраивали даже пикет против деятельности ООО «НТЦ Экотехпром». Но кроме привлечения внимания к проблеме ничего не добились.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rrptfwqMTNE&rel=0">Video</a> Жители против

Впрочем, профсоюз «Ураласбеста» сдаваться не стал и продолжил борьбу. С прошлого года в «дело «Экотехпрома» активисты подшили десятки ответов от надзорных органов – Роспотребнадзора, прокуратуры – но в основном все документы гласили: есть нарушения, но нет оснований для приостановки деятельности «НТЦ Экотехпром».

«Выдаются предписания, которые в основном касаются того, что у предприятия неправильно оформлены документы. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано, а значит – нет оснований для закрытия, – рассказал NDNews.ru председатель профсоюзной организации ОАО «Ураласбест» Леонид Ремезов о результатах проверок на «Экотехпроме». – Кроме того, и Роспотребнадзор, и прокуратура проводят в основном плановые проверки, о которых заранее сообщают на предприятие. И получается, что оно может подготовиться к приезду проверяющих».

По его словам, надзорные органы ссылаются на то, что предприятие стоит в отдалении от жилых домов. Однако мало кого волнует, что оно располагается вблизи «Ураласбеста», на котором трудятся более 2000 человек.

«Сейчас «Экотехпром» продолжает жечь медицинские отходы, но по ночам, чтобы привлекать меньше внимания. Отходы привозят по много тонн, фуры идут из больниц не только Свердловской области, но и северных соседей», – говорит Леонид Ремезов.

Сейчас к решению проблем с утилизацией медицинских отходов подключилась Общественная палата и омбудсмен Свердловской области. Они запросили результаты прокурорской проверки и в случае неудовлетворительных результатов намерены добиться повторной ревизии, с которой можно пойти в суд.

Решить проблему попробуют через земельное законодательство

Тем временем, профсоюз ждет 1 марта, чтобы начать новый этап борьбы с «НТЦ Экотехпром» – теперь через земельное законодательство. Сейчас земли, на которых стоит мобильная установка по утилизации медицинских отходов, относятся к категории земель для промышленного производства. И теоретически утилизировать отходы на них нельзя, хотя в правилах землепользования Асбеста это и не прописано четко. Администрация Асбеста потребовала от ООО «НТЦ Экотехпром» до 1 марта либо получить разрешение на использование участка под утилизацию отходов, либо поменять вид деятельности.

«Мы были на приеме у начальника управления архитектуры Асбеста Оксаны Камаевой. По ее словам, заседание по «НТЦ Экотехпром» прошло. Их ходатайство не было рассмотрено положительно. То есть официально сжигать там отходы нельзя. И мы надеемся, что очередная проверка надзорных органов приведет в суд, и уже через суд удастся остановить деятельность предприятия», – рассказал Леонид Ремезов.

В управлении архитектуры Асбеста NDNews.ru подтвердили, что ходатайство «НТЦ Экотехпром» не было поддержано. Однако пока реальных рычагов по закрытию предприятия нет. Но они могут появиться после 22 марта.

«У нас сейчас меняются правила землепользования и застройки, согласно которым выделяются зоны для разного рода деятельности. В том числе в них прописано, что предприятия по утилизации и складированию отходов не могут располагаться на территории населенного пункта, как в случае с ООО «НТЦ Экотехпром». 22 марта в Асбесте пройдут публичные слушания по утверждению новых правил землепользования. Если горожане проголосуют за, то деятельность по утилизации медицинских отходов на территории города будет незаконной», – прокомментировала NDNews.ru начальник управления архитектуры администрации Асбеста Оксана Камаева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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