Посольства и визовые центры не будут принимать и выдавать документы в праздничные дни

Публикации за 21.02.17

Туристов просят заранее обеспокоиться подачей документов на визы на ближайшие поездки. Большинство европейских визовых центров и посольств на время праздничных выходных в феврале и марте закроются, поэтому в промежутках между праздниками может увеличиться наплыв путешественников.

Как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России», предстоящие праздники в феврале и марте приведут к изменению в графике работы визовых центров стран Европы. Так, все визовые центры Австрии, Болгарии, Испании, Исландии, Нидерландов и некоторых других стран будут закрыты для подачи заявлений и выдачи паспортов 23 и 24 февраля и 8 марта.

Визовый центр и визовый отдел посольства Германии в Москве будут закрыты 8 марта. Все визовые центры Греции будут закрыты 23 февраля. 24 февраля – региональные визовые центры по-прежнему будут закрыты, а ВЦ в Москве будет работать в обычном режиме. Визовые центры Дании работают по обычному графику, без перерывов на праздничные даты.

Посмотреть полный обзор рабочих дней визовых центров можно на сайте АТОР.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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