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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

Посольства и визовые центры не будут принимать и выдавать документы в праздничные дни

Посольства и визовые центры не будут принимать и выдавать документы в праздничные дни

Туристов просят заранее обеспокоиться подачей документов на визы на ближайшие поездки. Большинство европейских визовых центров и посольств на время праздничных выходных в феврале и марте закроются, поэтому в промежутках между праздниками может увеличиться наплыв путешественников.

Как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России», предстоящие праздники в феврале и марте приведут к изменению в графике работы визовых центров стран Европы. Так, все визовые центры Австрии, Болгарии, Испании, Исландии, Нидерландов и некоторых других стран будут закрыты для подачи заявлений и выдачи паспортов 23 и 24 февраля и 8 марта.

Визовый центр и визовый отдел посольства Германии в Москве будут закрыты 8 марта. Все визовые центры Греции будут закрыты 23 февраля. 24 февраля – региональные визовые центры по-прежнему будут закрыты, а ВЦ в Москве будет работать в обычном режиме. Визовые центры Дании работают по обычному графику, без перерывов на праздничные даты.

Посмотреть полный обзор рабочих дней визовых центров можно .

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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