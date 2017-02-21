Во второй тур конкурса на должность главы Новой Ляли вышли трое, включая мэра

Публикации за 21.02.17

В Новой Ляле завершился первый тур конкурса на замещение должности главы города.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации, во второй тур прошли три кандидата. Это действующий глава Сергей Бондаренко (он руководит городом с 2008 года), его зам по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи Александр Слободянюк и начальник отдела по управлению муниципальной собственностью Екатерина Батенева. Второй этап конкурса пройдет 01 марта 2017 года в 12:00.

На втором этапе конкурса комиссия оценит уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы, знания, умения, навыки и иные личностные и деловые качества.

Новая Ляля, Евгения Вирачева

Новая Ляля. Другие новости 21.02.17

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