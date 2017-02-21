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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

В Екатеринбурге на коляску с ребенком с крыши здания рухнула снежная глыба

В Екатеринбурге на коляску с ребенком с крыши здания рухнула снежная глыба

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту падения снега на коляску с ребенком.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, тревожная информация была передана в 17.30 в отдел полиции № 14 от врачей ДГБ № 9. Медики рассказали о поступившем к ним малолетнем ребенке с травмой головы. «Мать ребенка пояснила, что во время прогулки на улице Баумана с крыши дома № 5 на коляску, в которой находился ее полугодовалый сын, упала снежная масса. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют осмотр места инцидента, устанавливают очевидцев и обстоятельства ЧП. По данному факту будет проведена тщательная проверка», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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