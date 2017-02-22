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Екатеринбург

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Публикации за 22.02.17

После схода снега с крыши на коляску с ребенком на том же месте завалило автомобиль (ВИДЕО)

После схода снега с крыши на коляску с ребенком на том же месте завалило автомобиль (ВИДЕО)

Сотрудники прокуратуры, работающие на месте вчерашнего ЧП по адресу: Баумана, 5, где вчера глыбой снега с крыши был травмирован полугодовалый ребенок в коляске, сегодня обнаружили, что на этом же месте снег сошел снова, на крышу автомобиля.

Как рассказала NDNews.ru представитель ведомства Марина Канатова, в прокуратуре были очень удивлены, что за сутки «УК ЖКХ Орджоникидзевская» не позаботилась огородить опасное место. Сегодня сотрудники надзорного органа выполняли нестандартную работу – отгоняли прохожих от опасного места. Накануне коммунальщики предполагали, что снег, упавший на коляску с полугодовалым малышом, мог сойти с крыши одного из балконов, а балконы находятся в зоне ответственности жильцов. На съемке, которую сегодня предоставила агентству помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, отчетливо видно, что куски снега падают именно с кровли дома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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