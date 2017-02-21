Прием заявок от желающих купить екатеринбургскую телебашню начнется завтра

Публикации за 21.02.17

Фонд имущества Свердловской области опубликовал информацию о продаже недостроенной екатеринбургской телебашни и земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401051:13 площадью 46 822 кв. метра, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 15.

Как сообщили в МУГИСО, начальная цена продажи: 652 млн 772 тыс 197,26 рублей 26 копеек, шаг аукциона – 10 млн рублей, задаток для участия в аукционе – 130 млн 554 тыс 439,45 рублей 45 копеек, что составляет 20 % от начальной цены продажи.

Башня будет продана с электронного аукциона, который состоится 27 апреля в 10 часов 00 мин (мск). Уже завтра с 12.00 по местному времени начнется прием заявок на участие в аукционе. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 07 час. 00 мин (мск) 24 апреля. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк – АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Напомним, судьбу многострадальной Екатеринбургской недостроенной телебашни в середине декабря окончательно решили депутаты заксобрания региона. Они поддержали предложение мингосимущества выставить ее вместе с земельным участком на аукцион, при этом задачи сохранить или, наоборот, демонтировать башню перед покупателем ставиться не будет. Решение о консервации, демонтаже или реконструкции будет принимать новый собственник. Деньги от приватизации уже запланированы в доходной части бюджета-2017. Ранее после обсуждения судьбы башни на профильном комитете заксо подтвердили, что потенциальным покупателем башни является «Атомстройкомплекс». Эксперты строительного рынка отмечают, что новому собственнику будет важно окупить, в том числе, затраты на демонтаж башни и проще всего это будет сделать, выстроив там жилой комплекс. Депутаты также обещали, что еще до продажи телебашни концепция застройки прилегающей территории будет рассмотрена на губернаторском градсовете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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