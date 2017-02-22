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Публикации за 22.02.17

Следствие намерено отправить главу Верх-Исетского района под домашний арест

Следствие намерено отправить главу Верх-Исетского района под домашний арест

Мера пресечения главе администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко будет избрана сегодня. Следствие выступило с ходатайством об отстранении от должности и заключении под домашний арест чиновника. «Рассматривать материал будет судья Верх-Исетского районного суда Виталий Андросов, заседание назначено на 16:00», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

Накануне сотрудники ФСБ и следователи провели в рабочем кабинете Бреденко около семи часов, после чего чиновника посадили в «газель» и отвезли на допрос в Следственный комитет. Вместе с ним в машину погрузили коробки с изъятыми документами и системные блоки компьютеров. Бреденко подозревается по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за общее покровительство»). По версии следствия, чиновник 21 февраля получил от коммерсанта 150 тыс. рублей в качестве взятки за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. Не исключено, что речь идет улиц, внутриквартальных проездов, посыпку тротуаров, вывоз мусора и стрижку газонов в 2017 году, который администрация Верх-Исетского района заключила с индивидуальным предпринимателем Владимиром Силиным.

Сейчас сыщики и следователи продолжают сбор доказательств. В СКР уточняют, что чиновнику грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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