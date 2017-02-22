В уголовном деле главы Верх-Исетского района всплыл госконтракт на 36 млн рублей

Публикации за 22.02.17

В основу уголовного дела задержанного за взятку главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, вероятнее всего, лягут материалы государственного контракта, за который боролись два коммерсанта.

Как передает корреспондент NDNews.ru, СКР пока дозировано выдает информацию о задержании главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко. Накануне сотрудники ФСБ и следователи провели в его рабочем кабинете около семи часов, после чего чиновника посадили в «Газель» и отвезли на допрос в Следственный комитет. Вместе с ним в машину погрузили коробки с изъятыми документами и системные блоки компьютеров. Предположительно, Бреденко взяли с поличным после передачи ему взятки в размере 150 тыс. рублей, на деньгах были зафиксированы его «пальчики». По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ. Как отмечают в СКР, взятку Бреденко получил от индивидуального предпринимателя «за обещанное покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района». В Следственном комитете не уточняют, о каком именно контракте идет речь. Между тем, на сайте государственных закупок имеется один тендер именно об оказании услуг по санитарному содержанию территории, размещенный сотрудниками администрации Верх-Исетского района в ноябре 2016 года.

По условиям контракта, победитель аукциона в течение 2017 года должен был организовать уборку улиц, внутриквартальных проездов, парковок и тротуаров, посыпку дорог антигололедным материалом, вывоз мусора, снега и грязи, стрижку газонов, деревьев и так далее. Отдельно оговаривалось, что коммунальная организация должна следить за состоянием памятника Ленину. На эти цели из городского бюджета выделялось более 36 миллионов рублей.

В декабре 2016 года комиссия одобрила две заявки, поданные предпринимателями Владимиром Силиным и Николаем Кладовым. Что интересно, коммерсанты предложили одну и ту же сумму за выполнение предложенных работ – 36 миллионов 457 тысяч рублей (снизили стоимость менее, чем на 1% – прим. ред.). Но победителем объявили Силина, с которым и был администрацией района подписан контракт. Можно предположить, что такая несправедливость вынудила другого претендента обратиться в правоохранительные органы. Остается открытым вопрос о том, почему Бреденко был задержан уже после того, как был заключен контракт. Вероятно, при его реализации что-то пошло не так и бизнесмену пришлось заносить чиновнику взятку. Нельзя также исключать, что участники тендера были в сговоре, поэтому и предложили одну сумму, а силовики, заподозрив неладное, взялись самостоятельно за чиновника, подписи которого стоят на конкурсных документах.

Добавим, что сейчас сыщики и следователи продолжают сбор доказательств. В ближайшее время для Бреденко будет избрана мера пресечения. В СКР уточняют, что чиновнику грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки

Екатеринбург, Игнат Бакин

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