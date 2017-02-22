NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.02.17

Главу Верх-Исетского района отправили под домашний арест на 2 месяца (ФОТО) / Чиновник написал явку с повинной

Главу Верх-Исетского района отправили под домашний арест на 2 месяца (ФОТО) Чиновник написал явку с повинной

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко отправлен под домашний арест. Как передает корреспондент NDNews.ru, такое решение вынес сегодня судья Верх-Исетского районного суда Виталий Андросов, рассмотрев соответствующее ходатайство следствия. Самого Бреденко в зал суда не привезли – он участвовал в заседании с помощью видеоконференцсвязи.

Новый День: Главу Верх-Исетского района отправили под домашний арест на 2 месяца (ФОТО)

В ходе слушания стало известно, что глава Верх-Исетского района написал чистосердечное признание. Также был назван коммерсант, который, согласно материалам следствия, дал взятку Бреденко для подписания актов выполненных работ – ИП Перминов. Он работал на субподряде у компании, которая выиграла тендер на санитарную обработку района.

Согласно решению судебной инстанции, Бреденко будет находиться под домашним арестом до 20 апреля. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом и вообще любыми средствами связи.

Новый День: Главу Верх-Исетского района отправили под домашний арест на 2 месяца (ФОТО)

Александр Бреденко был задержан 21 февраля. Сотрудники ФСБ и СКР провели в его рабочем кабинете около семи часов, после чего чиновника посадили в тонированную «газель» и отвезли на допрос в Следственный комитет. С ним в машину погрузили коробки с изъятыми документами и системные блоки компьютеров. Глава района обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за общее покровительство»).

Обыск у главы

По версии следствия, чиновник получил от коммерсанта 150 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. Не исключено, что речь идет о контракте на 36,5 млн рублей, предполагающем уборку улиц, посыпку тротуаров, вывоз мусора и стрижку газонов в 2017 году, который администрация Верх-Исетского района заключила с бизнесменом Владимиром Силиным.

Сейчас сыщики и следователи продолжают сбор доказательств. Чиновнику грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Исполняющим обязанности главы Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков, который до этого был замглавы района по вопросам экономики и строительства.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

Залезть на столб, поесть солдатской каши и послушать философов – чем заняться в большие выходные (ФОТО). 15 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / Жители Белоярки уже неделю сидят без воды – обезвожены дома микрорайона «Фабрика» (ВИДЕО, СКРИН). Версии разные – отключение БЭИЗ или серия прорывов. / Свердловские гаишники вышли на охоту за пьяными водителями.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter