Главу Верх-Исетского района отправили под домашний арест на 2 месяца (ФОТО) / Чиновник написал явку с повинной

Публикации за 22.02.17

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко отправлен под домашний арест. Как передает корреспондент NDNews.ru, такое решение вынес сегодня судья Верх-Исетского районного суда Виталий Андросов, рассмотрев соответствующее ходатайство следствия. Самого Бреденко в зал суда не привезли – он участвовал в заседании с помощью видеоконференцсвязи.

В ходе слушания стало известно, что глава Верх-Исетского района написал чистосердечное признание. Также был назван коммерсант, который, согласно материалам следствия, дал взятку Бреденко для подписания актов выполненных работ – ИП Перминов. Он работал на субподряде у компании, которая выиграла тендер на санитарную обработку района.

Согласно решению судебной инстанции, Бреденко будет находиться под домашним арестом до 20 апреля. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом и вообще любыми средствами связи.

Александр Бреденко был задержан 21 февраля. Сотрудники ФСБ и СКР провели в его рабочем кабинете около семи часов, после чего чиновника посадили в тонированную «газель» и отвезли на допрос в Следственный комитет. С ним в машину погрузили коробки с изъятыми документами и системные блоки компьютеров. Глава района обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за общее покровительство»).

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По версии следствия, чиновник получил от коммерсанта 150 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. Не исключено, что речь идет о контракте на 36,5 млн рублей, предполагающем уборку улиц, посыпку тротуаров, вывоз мусора и стрижку газонов в 2017 году, который администрация Верх-Исетского района заключила с бизнесменом Владимиром Силиным.

Сейчас сыщики и следователи продолжают сбор доказательств. Чиновнику грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Исполняющим обязанности главы Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков, который до этого был замглавы района по вопросам экономики и строительства.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

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