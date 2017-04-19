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Публикации за 19.04.17

Главе Верх-Исетского района Александру Бреденко продлили домашний арест

Главе Верх-Исетского района Александру Бреденко продлили домашний арест

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, который обвиняется в получении взятки, останется под домашним арестом. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Бреденко. Под домашним арестом он пробудет до 20 мая», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Александр Бреденко был задержан 21 февраля. Сотрудники ФСБ и СКР провели в его рабочем кабинете обыск, а позже предъявили чиновнику обвинение по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере за общее покровительство»). Бреденко написал чистосердечное признание.

По версии следствия, чиновник получил от коммерсанта 150 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района. Какого именно, в СКР не уточняют. Не исключено, что речь идет о контракте на 36,5 млн рублей, предполагающем уборку улиц, посыпку тротуаров, вывоз мусора и стрижку газонов в 2017 году, который администрация Верх-Исетского района заключила с бизнесменом Владимиром Силиным.

На первом заседании по избранию меры пресечения Бреденко был назван коммерсант, который, согласно материалам следствия, дал взятку чиновнику для подписания актов выполненных работ – ИП Перминов. Он работал на субподряде у компании, которая выиграла тендер на санитарную обработку района.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Чиновнику грозит до 6 лет колонии и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Исполняющим обязанности главы Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков, который до этого был замглавы района по вопросам экономики и строительства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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